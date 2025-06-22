Спадщина особи, яка померла на ТОТ — як оформити та які документи потрібні

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

В умовах повномасштабної війни з Росією чимало українців стикнулися з проблемою оформлення спадщини родичів, які померли на тимчасово окупованій території або майно яких залишилося там. Законодавство України дає можливість оформити спадок, не прив’язуючись до місця проживання спадкодавця.

Про те, як оформити спадщину, якщо особа померла на тимчасово окупованій території, розповів адвокат Олександр Малик.

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Українське законодавство, наголошує юрист, поширюється на всіх громадян України, навіть якщо вони опинилися в тимчасовій окупації. Але фактично на цих територіях діє юрисдикція й законодавство окупаційної влади, які Україна не визнає.

Тож усі документи щодо встановлення факту смерті та оформлення спадку, видані на непідконтрольних Україні територіях, не матимуть юридичної сили та не створюватимуть жодних правових наслідків.

Куди звертатися для прийняття спадщини особи, яка померла на ТОТ

Відповідно до статті 111 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо:

спадкового майна;

спадкоємців;

виконавців заповіту;

осіб, зацікавлених в охороні спадкового майна;

вимоги кредиторів.

Тож, якщо ваш родич помер на тимчасово окупованій території, ви маєте право оформити спадщину у будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території. При цьому треба надати такі документи:

оригінал свідоцтва про смерть;

довідку, де зафіксовано місце реєстрації померлого;

документи, які підтверджують право власності на майно померлого;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків спадкоємця;

заповіт (за наявності);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (якщо спадкування відбувається за законом);

квитанції про оплату послуг нотаріуса і державного мита за відкриття спадкової справи.

Варто зазначити, що нотаріуси в Україні не приймають документи, видані окупаційною владою, в тому числі свідоцтва про смерть.

Як отримати свідоцтво про смерть українського зразка

Першим кроком має бути звернення до будь-якого ДРАЦСу на території України з письмовою заявою про реєстрацію факту смерті за відсутності належних документів. ДРАЦС пише відмову у видачі свідоцтва про смерть — це стандартна процедура.

Далі з цією відмовою та позовною заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України необхідно звернутися до суду за місцем проживання.

До позову, за можливості, варто долучити й інші докази факту смерті спадкодавця:

пояснення свідків;

висновки експертів;

фото та відеоматеріали тощо.

Якщо суд задовольнить позов, необхідно отримати копію рішення й з нею звернутися знову до ДРАЦСу, який внесе відповідний реєстраційний запис і видасть свідоцтво про смерть українського зразка.

Раніше ми писали, що таке заповіт з підпризначенням та хто отримає майно за цим документом.

Також дізнавайтеся, що відбувається з майном померлого, якщо немає спадкоємців.