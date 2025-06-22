Наследство лица, умершего на ВОТ — как оформить и какие документы нужны

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

В условиях полномасштабной войны с Россией многие украинцы столкнулись с проблемой оформления наследства родственников, которые умерли на временно оккупированной территории или имущество которых осталось там. Законодательство Украины дает возможность оформить наследство, не привязываясь к месту жительства наследодателя.

О том, как оформить наследство, если лицо умерло на временно оккупированной территории, рассказал адвокат Александр Малик.

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Украинское законодательство, отмечает юрист, распространяется на всех граждан Украины, даже если они оказались во временной оккупации. Но фактически на этих территориях действует юрисдикция и законодательство оккупационных властей, которые Украина не признает.

Поэтому все документы по установлению факта смерти и оформлению наследства, выданные на неподконтрольных Украине территориях, не будут иметь юридической силы и не будут создавать никаких правовых последствий.

Куда обращаться для принятия наследства лица, умершего на ВОТ

В соответствии со статьей 111 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", если последним местом жительства наследодателя является временно оккупированная территория, местом открытия наследства является место подачи первого заявления, свидетельствующего о волеизъявлении относительно:

наследственного имущества;

наследников;

исполнителей завещания;

лиц, заинтересованных в охране наследственного имущества;

требования кредиторов.

Поэтому, если ваш родственник умер на временно оккупированной территории, вы имеете право оформить наследство у любого нотариуса на подконтрольной Украине территории. При этом надо предоставить следующие документы:

оригинал свидетельства о смерти;

справку, где зафиксировано место регистрации умершего;

документы, подтверждающие право собственности на имущество умершего;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика наследника;

завещание (при наличии);

документы, подтверждающие родственные связи (если наследование происходит по закону);

квитанции об оплате услуг нотариуса и государственной пошлины за открытие наследственного дела.

Стоит отметить, что нотариусы в Украине не принимают документы, выданные оккупационными властями, в том числе свидетельства о смерти.

Как получить свидетельство о смерти украинского образца

Первым шагом должно быть обращение в любой ЗАГС на территории Украины с письменным заявлением о регистрации факта смерти при отсутствии надлежащих документов. ЗАГС пишет отказ в выдаче свидетельства о смерти — это стандартная процедура.

Далее с этим отказом и исковым заявлением об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины необходимо обратиться в суд по месту жительства.

К иску, по возможности, следует приобщить и другие доказательства факта смерти наследодателя:

объяснения свидетелей;

выводы экспертов;

фото и видеоматериалы и тому подобное.

Если суд удовлетворит иск, необходимо получить копию решения и с ней обратиться снова в ЗАГС, который внесет соответствующую регистрационную запись и выдаст свидетельство о смерти украинского образца.

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