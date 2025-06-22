Наследство лица, умершего на ВОТ — как оформить и какие документы нужны

Наследство в Украине — как оформить, если человек умер на ВОТ
В условиях полномасштабной войны с Россией многие украинцы столкнулись с проблемой оформления наследства родственников, которые умерли на временно оккупированной территории или имущество которых осталось там. Законодательство Украины дает возможность оформить наследство, не привязываясь к месту жительства наследодателя.
О том, как оформить наследство, если лицо умерло на временно оккупированной территории, рассказал адвокат Александр Малик.
Украинское законодательство, отмечает юрист, распространяется на всех граждан Украины, даже если они оказались во временной оккупации. Но фактически на этих территориях действует юрисдикция и законодательство оккупационных властей, которые Украина не признает.
Поэтому все документы по установлению факта смерти и оформлению наследства, выданные на неподконтрольных Украине территориях, не будут иметь юридической силы и не будут создавать никаких правовых последствий.
Куда обращаться для принятия наследства лица, умершего на ВОТ
В соответствии со статьей 111 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", если последним местом жительства наследодателя является временно оккупированная территория, местом открытия наследства является место подачи первого заявления, свидетельствующего о волеизъявлении относительно:
- наследственного имущества;
- наследников;
- исполнителей завещания;
- лиц, заинтересованных в охране наследственного имущества;
- требования кредиторов.
Поэтому, если ваш родственник умер на временно оккупированной территории, вы имеете право оформить наследство у любого нотариуса на подконтрольной Украине территории. При этом надо предоставить следующие документы:
- оригинал свидетельства о смерти;
- справку, где зафиксировано место регистрации умершего;
- документы, подтверждающие право собственности на имущество умершего;
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика наследника;
- завещание (при наличии);
- документы, подтверждающие родственные связи (если наследование происходит по закону);
- квитанции об оплате услуг нотариуса и государственной пошлины за открытие наследственного дела.
Стоит отметить, что нотариусы в Украине не принимают документы, выданные оккупационными властями, в том числе свидетельства о смерти.
Как получить свидетельство о смерти украинского образца
Первым шагом должно быть обращение в любой ЗАГС на территории Украины с письменным заявлением о регистрации факта смерти при отсутствии надлежащих документов. ЗАГС пишет отказ в выдаче свидетельства о смерти — это стандартная процедура.
Далее с этим отказом и исковым заявлением об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины необходимо обратиться в суд по месту жительства.
К иску, по возможности, следует приобщить и другие доказательства факта смерти наследодателя:
- объяснения свидетелей;
- выводы экспертов;
- фото и видеоматериалы и тому подобное.
Если суд удовлетворит иск, необходимо получить копию решения и с ней обратиться снова в ЗАГС, который внесет соответствующую регистрационную запись и выдаст свидетельство о смерти украинского образца.
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