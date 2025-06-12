Спадщина без претендентів — що держава робить з нікому не потрібним майном

Людина відкриває Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

Бувають ситуації, коли після смерті людини залишається майно, але спадкоємці не поспішають його оформлювати. Вони можуть не знати про своє право, свідомо відмовитися від спадку або взагалі бути відсутніми. Тож виникає питання — кому дістанеться це майно.

Про те, що відбувається зі спадщиною, на яку немає претендентів, зазначається в статті 1277 Цивільного кодексу України.

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Що буде з майном, якщо немає спадкоємців

Якщо ніхто не прийняв спадщину — ні за законом, ні за заповітом, або ж усі спадкоємці відмовилися чи були усунуті, майно може перейти у власність територіальної громади.

Щоб це відбулося офіційно, орган місцевої влади, на території якого розташоване нерухоме майно (або основна частина рухомого, якщо нерухомості немає), має звернутися до суду. Подається заява про визнання спадщини відумерлою — але не раніше ніж через рік з дня відкриття спадщини.

Хто ще може подати заяву про визнання спадщини відумерлою

З аналогічною заявою до суду можуть звертатися й інші особи — наприклад, кредитори померлого. Якщо ж у спадщину входить сільськогосподарська земля, таке право мають також власники чи користувачі сусідніх земельних ділянок.

У таких справах суд обов’язково залучає до участі орган місцевого самоврядування, на території якого розташоване майно. Якщо спадщину визнають відумерлою, громада стає її власником.

Але разом із майном вона отримує і зобов’язання — територіальна громада повинна розрахуватися з боргами померлого. Якщо спадщина ділиться між кількома громадами, кожна з них відповідає перед кредиторами у межах отриманої частки.

Раніше ми писали, що коли помирає рідна людина, перед родичами постає завдання оформлення спадщини. Законодавство України чітко регламентує, хто може претендувати на спадкове майно та у якому порядку воно розподіляється.

Також ми розповідали, що багато українців не до кінця розуміють, як саме оподатковується спадщина. Розмір податку залежить від ступеня родинного зв’язку з померлим, а також від того, чи є особа податковим резидентом. При цьому для окремих родичів передбачено повне звільнення від сплати зборів.