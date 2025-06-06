Податок на спадщину — які ставки в Україні та хто може не платити у 2025

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Не всі громадяни знають, яким чином оподатковується спадщина в Україні. Це залежить від ступеня споріднення та резидентського статусу. Водночас деякі члени сім’ї взагалі звільнені від обов’язку сплачувати податки, оскільки мають максимальні пільги від держави.

Про це розповів адвокат Богдан Янків.

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Ставки податку для резидентів

Якщо обидві сторони є резидентами України, то податкові ставки варіюються залежно від ступеня споріднення. Найближчі родичі входять у пільгову категорію, тобто не сплачують ПДФО та військовий збір. Нульова ставка поширюється на:

батьків;

дітей, включно з усиновленими;

чоловіка/дружину;

рідних братів і сестер;

бабусь і дідусів з обох сторін;

онуків.

Інші родичі зобов’язані сплачувати фінансові стягнення за ставкою 10% — 5% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору. Стільки ж повинні заплатити спадкоємці, не пов’язані зі спадкодавцем родинними зв’язками.

Базою оподаткування в Україні є рухоме/нерухоме майно (квартири, автомобілі, меблі тощо), грошові активи (готівка, банківські депозити), цінні папери, інвестиції, майнові/немайнові права. Оцінку проводять за ринковою вартістю на дату відкриття спадщини.

Податки для нерезидентів

Відсутність резидентського статусу кардинально все змінює — доведеться заплатити набагато більше. Ступінь споріднення втрачає значення, якщо спадок отримав нерезидент. Для нього ставка дорівнюватиме 23% — 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Також обов’язковим є декларування.

"Головне правило: родинні зв’язки не допомагають — ставка завжди максимальна. Але є шанс зменшити її через міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування, тому обов’язково перевірте, чи діє така угода між Україною та країною вашого резидентства", — зауважив фахівець.

Для уникнення проблем у вигляді штрафів, потрібно дотримуватися закону. Не можна приховувати факт отримання спадщини або ступінь споріднення, запізнюватися з поданням декларації, завищувати/занижувати вартість майна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, навіть без оформлених документів на нерухомість спадкоємець може отримати право власності через суд. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса з заявою, отримати відмову з поясненням причини і піти в суд із позовом про визнання права власності.

Також ми писали, що подружжя може скласти спільний заповіт стосовно майна, яке належить чоловікові та дружині за правом спільної сумісної власності. Однак існують нюанси щодо виду шлюбу і майна, на яке розповсюджується такий документ.