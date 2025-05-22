Спадок без паперів — як довести право на житло, якщо документи втрачені

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Після смерті родича спадкоємцям часто переходить нерухомість. Однак це може бути проблематично, якщо у померлого не було документів, які підтверджують право власності на це житло. Через це нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину. А без цього документа неможливо юридично оформити право на квартиру чи продати її.

Про те, чи можна отримати у спадок неоформлену нерухомість та як це зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять усі права і зобов’язання, які належали померлому на момент відкриття спадщини, за умови, що вони не припинилися внаслідок його смерті.

Тобто, навіть якщо документи не були оформлені, право на майно може перейти до спадкоємця. Для цього потрібно діяти в такій послідовності:

Подати нотаріусу заяву про отримання свідоцтва про право на спадщину. Отримати письмову відмову від нотаріуса з поясненням причин. У нашому випадку — це відсутність документів на будинок. Звернутися до суду з позовом про визнання права власності на майно у порядку спадкування.

На підставі статті 392 Цивільного кодексу України особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності, якщо воно не визнається іншими або виникли обставини, через які було втрачено відповідні документи.

Які документи знадобляться спадкоємцю

До позовної заяви необхідно додати такі документи:

Відмову нотаріуса у видачі свідоцтва. Технічний паспорт або іншу технічну документацію на будинок. Виписку з погосподарської книги, де зазначено ім’я спадкодавця та адресу будинку. Документи на земельну ділянку, де розташований будинок (наприклад, державний акт чи рішення органу місцевого самоврядування про передачу землі).

Якщо цих документів у наявності немає, їх можна отримати шляхом звернення до відповідних установ з офіційними запитами.

Раніше ми писали, що в Україні спадщину слід прийняти протягом 6 місяців з моменту її відкриття. Проте спадкоємці не завжди знають про початок спадкової справи та можуть пропустити терміни.

Також ми розповідали, що інколи все майно переходить стороннім, а родичі залишаються ні з чим. Якщо виникають сумніви щодо законності заповіту, варто звернутися до юриста для перевірки та можливого оскарження в суді.