Спадщина в Україні — як перевірити, чи залишили вам майно у 2025

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Pixabay

В Україні існують чіткі строки для прийняття спадщини, в які претенденти на майно повинні заявити про свої права. Зазвичай на це дається 6 місяців. Однак часто трапляється, що нащадки навіть не знають про відкриття спадкової справи, а тому не встигають вчасно все як слід оформити.

Про те, як перевірити себе на наявність спадщини у 2025 році, пояснили на сайті Нотаріальної палати України.

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Як нотаріуси розшукують спадкоємців у 2025 році

В Україні працює новий онлайн-сервіс для пошуку спадкоємців. Відтепер нотаріуси самостійно розміщуватимуть повідомлення після смерті громадян, щоб виявити тих, хто готовий прийняти спадщину.

За словами представників палати, платформа стане зручним та централізованим способом інформувати про спадкові справи, кількість яких, на жаль, суттєво зросла під час війни. Серед головних переваг нового сервісу можна виділити:

Безплатне користування: відсутність будь-яких зборів. Економія часу: більше не потрібно шукати інформацію на різних сайтах. Простий інтерфейс: зрозумілий навіть тим, хто не дружить із технологіями. Швидкий пошук: спадкоємці зможуть швидко знайти потрібні дані. Доступність із будь-якого пристрою: сайт працює на смартфонах, планшетах і комп’ютерах.

Як дізнатися, чи мав спадкодавець банківські вклади

Через війну все більше українців стикаються з потребою оформити спадщину, в тому числі й з необхідністю отримання грошей з банківських вкладів загиблих чи померлих родичів. Однак не виключено, що спадкоємці навіть не знають, чи були в покійного рахунки в банках.

У такому разі слід звернутися до нотаріуса. Він відкриє спадкову справу та надішле відповідні запити до банків і Фонду гарантування вкладів. Варто зазначити, що за життя кожен може скласти заповіт або оформити розпорядження в банку про те, хто отримає вклад. Якщо цього не зроблено, спадщина розподіляється за законом:

Перша черга — діти, чоловік/дружина, батьки;

Друга черга — рідні брати, сестри, бабусі й дідусі.

Якщо спадкоємці першої черги відмовляються або відсутні, право переходить до наступної черги. Також варто зазначити, що спадкоємці мають право не лише на сам вклад, а й на всі нараховані на нього відсотки.

Раніше ми писали, що для спадкоємців однієї черги майно зазвичай ділиться порівну, якщо заповіт не встановлює інше. Та іноді частку окремих спадкоємців можуть зменшити через суд.

Також ми розповідали, що подарувати нерухомість родичу — цілком можливо. Для цього укладається договір дарування, або так звана "дарча". Такий спосіб може бути вигідним для одержувача, однак має низку важливих нюансів, витрат і ризиків, про які часто не задумуються.