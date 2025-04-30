Спадщина в Україні — чому частину майна можуть відібрати у 2025

Чоловік ставить підпис на документі. Фото: Pexels

В Україні спадщина — це не лише квартири, машини чи дачі. Разом із майном спадкоємці отримують і борги померлого. Це можуть бути кредити, комунальні платежі, аліменти, судові стягнення тощо. В такому разі частину або навіть все майно можна втратити.

Про те, чому українці можуть втратити частину спадщини у 2025 році, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Хто повертає борги спадкодавця

Згідно із законом, до спадщини входить усе майно, яке належало людині на день смерті — як рухоме та нерухоме, так і грошові заощадження або банківські вклади. Також разом із майном передаються і фінансові зобов'язання. Варто зауважити, що взяти лише майно без боргів неможливо. Спадкоємець приймає все разом.

Фактично спадкоємець отримує права та обов'язки спадкодавця, які були чинні на момент його смерті. Особисті зобов'язання, які стосувалися тільки самої людини (наприклад, догляд за кимось), припиняються.

Яку суму можуть стягнути зі спадкоємця у 2025 році

Спадкоємець відповідає за борги лише в межах вартості спадкового майна. Якщо борг більший, ніж вартість отриманих активів, то сплачувати доведеться тільки в межах вартості спадщини.

Крім основного боргу, доведеться погасити й відсотки за кредитами, якщо вони були нараховані. Відлік обов'язку погашення боргу починається з дати смерті спадкодавця, а не з моменту оформлення спадщини. Якщо борг не погасити, справа може дійти до суду.

Коли кредитор має заявити про свої права

Відповідно до закону, кредитор може звернутися із вимогою до спадкоємця:

протягом шести місяців після видачі свідоцтва про право на спадщину;

або протягом шести місяців із моменту, коли він дізнався, що спадщина була прийнята.

Якщо кредитор не встигне вкластися у ці строки, він втратить право вимагати погашення боргу. У разі спору борги можуть бути стягнуті через суд. При цьому загальний строк позовної давності продовжує обраховуватися у звичайному порядку.

Раніше ми писали, що для погашення боргів виконавці можуть заарештувати майно людини з метою подальшого його продажу. Однак існує перелік речей, які не підлягають конфіскації.

Також ми розповідали, що згідно із законом, у заповіті можна передбачити заповідальний відказ — умову, за якої спадкоємець має виконати дію на користь третьої особи. Це може бути будь-хто, не лише родичі спадкодавця.