Арешт майна боржника у 2025 році — яке майно не зможуть забрати

Чоловіки вантажать речі в автомобіль. Фото: УНІАН

Щоб погасити заборгованість, державні або приватні виконавці можуть накласти арешт на майно боржника з метою його подальшого продажу. Проте існує чіткий перелік речей, які не підлягають опису та примусовій реалізації.

Про те, яке майно не має права забирати виконавча служба у 2025 році, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Виконавча служба має право накласти арешт на майно боржника, але це не стосується речей щоденного користування, таких як посуд, постіль, засоби гігієни, одяг, взуття та усі дитячі речі. Також заборонено вилучати медикаменти, окуляри та інші медичні вироби, необхідні боржнику, його родині та особам, яких він утримує. Окрім того, до цього списку входять:

Один холодильник на всю сім’ю. Запаси палива для приготування їжі та опалення житла під час опалювального сезону. Призи, державні нагороди, пам’ятні та почесні відзнаки, якими нагороджено боржника. Меблі: по одному ліжку та одному стільцю на кожного члена родини, а також один стіл та одна шафа на сім’ю. Один телевізор, персональний комп’ютер для сім'ї та по одному мобільному телефону для кожного члена родини. Засоби реабілітації для людей з інвалідністю, автомобіль, який був наданий безоплатно або на пільгових умовах відповідно до медичних показань. Речі, що потрібні для здійснення релігійних обрядів, професійної діяльності (якщо вони є єдиним джерелом доходу), ремісничі інструменти, кустарне знаряддя праці та книги. Запаси питної води та харчових продуктів, необхідних для проживання боржника і його утриманців протягом трьох місяців, або кошти для їх придбання в обсязі, який відповідає трикратному розміру мінімальної зарплати на кожного утриманця.

Що не можна вилучати у мешканців сіл

У 2025 році захищеними залишаються племінна, молочна або робоча худоба (одна тварина на родину), дві пари кроликів, п’ять одиниць птиці та корм для їх утримання до виходу на пасовище. Однак заборона чинна за однієї умови — якщо вони не використовуються для підприємницької діяльності.

Ще не можна забирати насіння для наступного посіву і незібраний урожай у тих, хто займається особистим сільським господарством (за винятком земель, на які накладено арешт), а також сільськогосподарський інвентар у власників індивідуальних господарств.

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