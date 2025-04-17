Червона лінія для боржника — яка сума дуже небезпечна в Україні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для багатьох громадян України думка про втрату квартири чи будинку є справжнім жахіттям. Адже для більшості це не просто нерухомість, а єдиний дах над головою. Однак, якщо людина накопичила значні борги та не має змоги їх повернути, житло можуть виставити на продаж.

Про те, яка сума штрафу дуже небезпечна в Україні, зазначається в статті 50 Закону України "Про виконавче провадження".

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Через яку суму боргу можна втратити житло

Попри поширену думку, що єдине житло конфіскувати не можуть, закон дозволяє це зробити, якщо:

у людини немає грошей на рахунках для погашення боргу;

сума боргу перевищує 160 тисяч гривень (це понад 20 мінімальних зарплат).

У такій ситуації державний або приватний виконавець може ініціювати процес примусового продажу майна через аукціон. Процедура стягнення боргу зазвичай включає:

Подання позову до суду. Отримання судового рішення. Передання справи виконавцеві. Перевірка фінансових активів боржника. У разі відсутності коштів — реалізація нерухомості на торгах.

Конфіскація єдиного житла — крайній захід. Спочатку виконавець шукає інше майно: гроші, автомобілі, цінні папери або техніку. Лише у разі повної відсутності таких активів може бути прийняте рішення про продаж житла.

Кошти, отримані з аукціону, йдуть на покриття боргу. Якщо щось залишається — ці гроші повертають власнику. Варто також зазначити, що для виселення людини з помешкання необхідне окреме рішення суду.

Як уникнути конфіскації нерухомості

Щоб знизити ризик втрати нерухомості, варто поступово, частинами погашати заборгованість та уникати накопичення боргів до початку виконавчих дій. Пам’ятайте, що навіть після початку процедури стягнення боржник має право погасити борг на будь-якому її етапі, тим самим зупинивши продаж квартири чи будинку.

Раніше ми писали, що відповідно до Цивільного кодексу України, борги за комуналку можна стягувати лише за останні три роки — саме такий строк позовної давності. Тобто постачальники мають право вимагати оплату лише за цей період.

Також ми розповідали, що інколи спадкоємці виявляють, що в успадкованому будинку попередній власник самовільно встановив газове обладнання без дозволу оператора. Такі дії — це порушення, через яке новий власник може отримати штраф.