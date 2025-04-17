Красная линия для должника — какая сумма очень опасна в Украине

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для многих граждан Украины мысль о потере квартиры или дома является настоящим кошмаром. Ведь для большинства это не просто недвижимость, а единственная крыша над головой. Однако, если человек накопил значительные долги и не имеет возможности их вернуть, жилье могут выставить на продажу.

О том, какая сумма штрафа очень опасна в Украине, отмечается в статье 50 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

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Несмотря на распространенное мнение, что единственное жилье конфисковать не могут, закон позволяет это сделать, если:

у человека нет денег на счетах для погашения долга;

сумма долга превышает 160 тысяч гривен (это более 20 минимальных зарплат).

В такой ситуации государственный или частный исполнитель может инициировать процесс принудительной продажи имущества через аукцион. Процедура взыскания долга обычно включает:

Подачу иска в суд. Получение судебного решения. Передачу дела исполнителю. Проверка финансовых активов должника. В случае отсутствия средств — реализация недвижимости на торгах.

Конфискация единственного жилья — крайняя мера. Сначала исполнитель ищет другое имущество: деньги, автомобили, ценные бумаги или технику. Только в случае полного отсутствия таких активов может быть принято решение о продаже жилья.

Средства, полученные с аукциона, идут на покрытие долга. Если что-то остается — эти деньги возвращают владельцу. Стоит также отметить, что для выселения человека из квартиры необходимо отдельное решение суда.

Как избежать конфискации недвижимости

Чтобы снизить риск потери недвижимости, стоит постепенно, частями погашать задолженность и избегать накопления долгов до начала исполнительных действий. Помните, что даже после начала процедуры взыскания должник имеет право погасить долг на любом ее этапе, тем самым остановив продажу квартиры или дома.

Ранее мы писали, что согласно Гражданскому кодексу Украины, долги за коммуналку можно взыскивать только за последние три года — именно такой срок исковой давности. То есть поставщики имеют право требовать оплату только за этот период.

Также мы рассказывали, что иногда наследники обнаруживают, что в унаследованном доме предыдущий владелец самовольно установил газовое оборудование без разрешения оператора. Такие действия — это нарушение, из-за которого новый владелец может получить штраф.