Арест имущества должника в 2025 году — какое имущество не смогут забрать

Мужчины грузят вещи в автомобиль. Фото: УНИАН

Чтобы погасить задолженность, государственные или частные исполнители могут наложить арест на имущество должника с целью его дальнейшей продажи. Однако существует четкий перечень вещей, которые не подлежат описанию и принудительной реализации.

О том, какое имущество не имеет права забирать исполнительная служба в 2025 году, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество должника, но это не касается вещей ежедневного пользования таких, как посуда, постель, средства гигиены, одежда, обувь и все детские вещи. Также запрещено изымать медикаменты, очки и другие медицинские изделия, необходимые должнику, его семье и лицам, которых он содержит. Кроме того, в этот список входят:

Один холодильник на всю семью. Запасы топлива для приготовления пищи и отопления жилья во время отопительного сезона. Призы, государственные награды, памятные и почетные награды, которыми награжден должник. Мебель: по одной кровати и одному стулу на каждого члена семьи, а также один стол и один шкаф на семью. Один телевизор, персональный компьютер для семьи и по одному мобильному телефону для каждого члена семьи. Средства реабилитации для людей с инвалидностью, автомобиль, который был предоставлен бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями. Вещи, необходимые для осуществления религиозных обрядов, профессиональной деятельности (если они являются единственным источником дохода), ремесленные инструменты, кустарное орудия труда и книги. Запасы питьевой воды и пищевых продуктов, необходимых для проживания должника и его иждивенцев в течение трех месяцев, или средства для их приобретения в объеме, который соответствует трехкратному размеру минимальной зарплаты на каждого иждивенца.

Что нельзя изымать у жителей сел

В 2025 году защищенными остаются племенной, молочный или рабочий скот (одно животное на семью), две пары кроликов, пять единиц птицы и корм для их содержания до выхода на пастбище. Однако запрет действует при одном условии — если они не используются для предпринимательской деятельности.

Еще нельзя забирать семена для следующего посева и несобранный урожай у тех, кто занимается личным сельским хозяйством (за исключением земель, на которые наложен арест), а также сельскохозяйственный инвентарь у владельцев индивидуальных хозяйств.

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