Спадщина в Україні — чи отримають майно онуки та як обійти черговість

Люди читають документ. Фото: Pexels

Процес отримання спадщини в Україні має безліч тонкощів, про які багато хто не знає. Дехто може подумати, що онуки належать до близького кола родичів спадкодавця нарівні з його дітьми, але це не так. Тож інколи виникає запитання, чи можна одразу передати свою частку спадщини іншому родичу, зокрема своїй дитині (онуку чи онуці спадкодавця).

Про те, в якій черзі претендентів на майно перебувають онуки спадкодавця, зазначається у Цивільному кодексі України.

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Коли спадщину можуть отримати онуки

Згідно із законом спадщина — це передача всіх прав і обов’язків померлої особи її родичам. Це може відбуватись як за заповітом, так і за законом.

Якщо заповіт був, то саме він визначає, хто і що отримає — порядок спадкування у такому випадку не враховується. А от якщо документа не було, тоді спадщина розподіляється за законом — між родичами у визначеній черговості.

Згідно зі статтею 1261 Цивільного кодексу України, першими мають право на спадщину діти спадкодавця (у тому числі ті, що були зачаті за його життя, але народилися вже після смерті), чоловік або дружина, який пережив спадкодавця, а також його батьки. Решта родичів отримує майно в такому порядку:

До другої черги належать рідні брати та сестри, бабусі та дідусі як з боку матері, так і з боку батька. У третю чергу спадкоємцями стають рідні дядьки та тітки. Четверту чергу становлять особи, які проживали разом зі спадкодавцем однією сім’єю щонайменше п’ять років до моменту його смерті. П’ята черга охоплює інших родичів спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Водночас якщо родич належить до ближчого ступеня споріднення, він має перевагу перед тими, хто перебуває у дальшій черзі.

Виходить, що діти — це спадкоємці першої черги, а онуки — лише п’ятої. Тож у випадку останніх вірогідність напряму отримати майно доволі невелика.

Коли онуки можуть отримати майно як спадкоємці першої черги

Українське законодавство дозволяє спадкоємцям першої черги відмовитися від спадщини на користь інших родичів, навіть якщо ті належать до іншої, нижчої черги. Тобто людина може відмовитися від своєї частки майна на користь своєї дитини — онука спадкодавця.

Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який веде спадкову справу, та подати заяву про відмову на користь іншої особи. Це необхідно зробити протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. У заяві слід чітко зазначити, кому саме передається частка, та зазначити місце цієї особи в черговості спадкування.

Отже, оформлювати спадщину на себе одразу не обов’язково — існує можливість передати її іншому спадкоємцю. Головне — встигнути подати заяву в установлені строки.

Раніше ми писали, що в Україні трапляються випадки, коли після смерті людини її майно лишається без спадкоємців — ніхто не звертається по спадщину або родичів взагалі немає. Така спадщина визнається відумерлою.

Також ми розповідали, що хоч кожен має право заповідати своє майно будь-кому, закон гарантує обов’язкову частку окремим родичам спадкодавця. Навіть якщо їх не згадано в заповіті, вони отримають половину того, що належало б їм за законом.