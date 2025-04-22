Наследство в Украине — получат ли имущество внуки и как обойти очередность

Люди читают документ. Фото: Pexels

Процесс получения наследства в Украине имеет множество тонкостей, о которых многие не знают. Некоторые могут подумать, что внуки относятся к близкому кругу родственников наследодателя наравне с его детьми, но это не так. Поэтому иногда возникает вопрос, можно ли сразу передать свою долю наследства другому родственнику, в частности, своему ребенку (внуку или внучке наследодателя).

О том, в какой очереди претендентов на имущество находятся внуки наследодателя, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

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Когда наследство могут получить внуки человека

По закону, наследство — это передача всех прав и обязанностей умершего лица его родственникам. Это может происходить как по завещанию, так и по закону.

Если завещание было, то именно оно определяет, кто и что получит — порядок наследования в таком случае не учитывается. А вот если документа не было, тогда наследство распределяется по закону — между родственниками в определенной очередности.

Согласно статье 1261 Гражданского кодекса Украины, первыми имеют право на наследство дети наследодателя (в том числе те, которые были зачаты при его жизни, но родились уже после смерти). Муж или жена, который пережил наследодателя, а также его родители. Остальные родственники получают имущество в таком порядке:

Ко второй очереди относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки как со стороны матери, так и со стороны отца. В третью очередь наследниками становятся родные дяди и тети. Четвертую очередь составляют лица, проживавшие вместе с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента его смерти. Пятая очередь охватывает других родственников наследодателя до шестой степени родства включительно. В то же время если родственник относится к более близкой степени родства, он имеет преимущество перед теми, кто находится в дальнейшей очереди.

Получается, что дети — это наследники первой очереди, а внуки — только пятой. Поэтому в случае последних, вероятность напрямую получить имущество довольно небольшая.

Когда внуки могут получить имущество как наследники первой очереди

Украинское законодательство позволяет наследникам первой очереди отказаться от наследства в пользу других родственников, даже если те принадлежат к другой, низшей очереди. То есть человек может отказаться от своей доли имущества в пользу своего ребенка — внука наследодателя.

Для этого нужно обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, и подать заявление об отказе в пользу другого лица. Это необходимо сделать в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В заявлении следует четко указать, кому именно передается доля и указать место этого лица в очередности наследования.

Итак, оформлять наследство на себя сразу не обязательно — существует возможность передать его другому наследнику. Главное — успеть подать заявление в установленные сроки.

Ранее мы писали, что в Украине бывают случаи, когда после смерти человека его имущество остается без наследников — никто не обращается за наследством или родственников вообще нет. Такое наследство признается выморочным.

Также мы рассказывали, что хоть каждый имеет право завещать свое имущество кому-либо, закон гарантирует обязательную долю отдельным родственникам наследодателя. Даже если они не упомянуты в завещании, они получат половину того, что причиталось бы им по закону.