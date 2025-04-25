Спадщина з умовою — коли отриманим майном можуть користуватись інші люди

Людина підписує документ. Фото: Pixabay

Українське законодавство дозволяє людині, яка складає заповіт, включити до нього особливу умову — заповідальний відказ. Це означає, що спадкоємець повинен виконати певну дію на користь іншої людини. І цією третьою особою може бути як родич, так і будь-який інший громадянин.

Про те, що таке заповідальний відказ та кому належить спадкове майно при його застосуванні, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Для чого застосовують заповідальний відказ

Найчастіше заповідальний відказ згадують, коли мова йде про надання права користування певним майном. Наприклад, людина може вказати у заповіті, що хтось має право проживати у її квартирі. Але важливо розуміти, що — це лише право користування, а не володіння. Тобто такий вигодонабувач не може це майно:

продати;

подарувати;

передати у спадщину.

Таке право є особистим — і якщо людина, якій воно було надано, помирає до відкриття спадщини, то воно автоматично припиняється. Законом не передбачена передача такого права іншим особам.

Відказ може стосуватися не лише для житла. Заповідач може передати у користування окремі речі чи майнові права — наприклад, автомобіль, складське приміщення або іншу нерухомість.

З чим можна сплутати заповідальний відказ

Не варто плутати заповідальний відказ із заповідальним покладанням. У першому випадку спадкоємець має надати комусь право користування майном. У другому — він повинен виконати якусь дію загального значення, наприклад, відновити старий дитячий майданчик чи доглядати могилу.

Закон дозволяє заповідачу покласти на спадкоємця обов’язок надати іншій людині право користування майном — і це право зберігається, навіть якщо власник об’єкта зміниться. Але родичі такої особи не можуть автоматично користуватись майном, якщо це прямо не вказано в заповіті.

Таким чином, заповідальний відказ — це важливий інструмент, який дозволяє подбати про інших навіть після смерті. Найчастіше його використовують для того, щоб забезпечити комусь право жити у квартирі чи будинку, не передаючи це житло у власність.

Раніше ми писали, що в Україні трапляються випадки, коли після смерті людини ніхто не претендує на її майно — спадкоємці не з’являються або їх взагалі немає. Така спадщина визнається відумерлою.

Також ми розповідали, що процедура спадкування має чимало нюансів. Наприклад, не всі знають, що онуки не належать до першої черги спадкоємців нарівні з дітьми померлого. Це викликає питання, чи можна одразу передати свою частку іншому родичу, не отримуючи спершу майно особисто.