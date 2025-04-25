Наследство с условием — когда полученным имуществом могут пользоваться другие люди

Человек подписывает документ. Фото: Pixabay

Украинское законодательство позволяет человеку, который составляет завещание, включить в него особое условие — завещательный отказ. Это означает, что наследник должен выполнить определенное действие в пользу другого человека. И этим третьим лицом может быть как родственник, так и любой другой гражданин.

О том, что такое завещательный отказ и кому принадлежит наследственное имущество при его применении, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

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Для чего применяют завещательный отказ

Чаще всего про завещательный отказ вспоминают, когда речь идет о предоставлении права пользования определенным имуществом. Например, человек может указать в завещании, что кто-то имеет право проживать в его квартире. Но важно понимать, что это лишь право пользования, а не владения. То есть такой выгодоприобретатель не может это имущество:

продать;

подарить;

передать по наследству.

Такое право является личным — и если человек, которому оно было предоставлено, умирает до открытия наследства, то оно автоматически прекращается. Законом не предусмотрена передача такого права другим лицам.

Отказ может касаться не только жилья. Завещатель может передать в пользование отдельные вещи или имущественные права — например, автомобиль, складское помещение или другую недвижимость.

С чем можно спутать завещательный отказ

Не стоит путать завещательный отказ с завещательным возложением. В первом случае наследник должен предоставить кому-то право пользования имуществом. Во втором он должен выполнить какое-то действие общего значения, например, восстановить старую детскую площадку или ухаживать за могилой.

Закон позволяет завещателю возложить на наследника обязанность предоставить другому человеку право пользования имуществом — и это право сохраняется, даже если владелец объекта изменится. Но родственники такого лица не могут автоматически пользоваться имуществом, если это прямо не указано в завещании.

Таким образом, завещательный отказ — это важный инструмент, который позволяет позаботиться о других даже после смерти. Чаще всего его используют для того, чтобы обеспечить кому-то право жить в квартире или доме, не передавая это жилье в собственность.

Ранее мы писали, что в Украине бывают случаи, когда после смерти человека никто не претендует на его имущество — наследники не появляются или их вообще нет. Такое наследство признается выморочным.

Также мы рассказывали, что процедура наследования имеет немало нюансов. Например, не все знают, что внуки не относятся к первой очереди наследников наравне с детьми умершего. Это вызывает вопрос, можно ли сразу передать свою долю другому родственнику, не получая сначала имущество лично.