Наследство в Украине — почему часть имущества могут отобрать в 2025

Мужчина ставит подпись на документе. Фото: Pexels

В Украине наследство — это не только квартиры, машины или дачи. Вместе с имуществом наследники получают и долги умершего. Это могут быть кредиты, коммунальные платежи, алименты, судебные взыскания и тому подобное. В таком случае часть или даже все имущество можно потерять.

О том, почему украинцы могут потерять часть наследства в 2025 году, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

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Кто возвращает долги наследодателя

По закону, в наследство входит все имущество, которое принадлежало человеку на день смерти — как движимое и недвижимое, так и денежные сбережения или банковские вклады. Также вместе с имуществом передаются и финансовые обязательства. Стоит заметить, что взять только имущество без долгов невозможно. Наследник принимает все вместе.

Фактически наследник получает права и обязанности наследодателя, которые действовали на момент его смерти. Личные обязательства, которые касались только самого человека (например, уход за кем-то), прекращаются.

Какую сумму могут взыскать с наследника в 2025 году

Наследник отвечает за долги только в пределах стоимости наследственного имущества. Если долг больше, чем стоимость полученных активов, то платить придется только в пределах стоимости наследства.

Кроме основного долга, придется погасить и проценты по кредитам, если они были начислены. Отсчет обязанности погашения долга начинается с даты смерти наследодателя, а не с момента оформления наследства. Если долг не погасить, дело может дойти до суда.

Когда кредитор должен заявить про свои права

Согласно закону, кредитор может обратиться с требованием к наследнику:

в течение шести месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство;

или в течение шести месяцев с момента, когда он узнал, что наследство было принято.

Если кредитор не успеет уложиться в эти сроки, он потеряет право требовать погашения долга. В случае спора долги могут быть взысканы через суд. При этом общий срок исковой давности продолжает исчисляться в обычном порядке.

Ранее мы писали, что для погашения долгов исполнители могут арестовать имущество человека с целью дальнейшей его продажи. Однако существует перечень вещей, которые не подлежат конфискации.

Также мы рассказывали, что по закону, в завещании можно предусмотреть завещательный отказ — условие, при котором наследник должен выполнить действие в пользу третьего лица. Это может быть кто угодно, не только родственники наследодателя.