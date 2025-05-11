Наследство в Украине — как проверить, оставили ли вам имущество в 2025

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Pixabay

В Украине существуют четкие сроки для принятия наследства, в которые претенденты на имущество должны заявить о своих правах. Обычно на это дается 6 месяцев. Однако часто случается, что потомки даже не знают об открытии наследственного дела, а потому не успевают вовремя все как следует оформить.

О том, как проверить себя на наличие наследства в 2025 году, объяснили на сайте Нотариальной палаты Украины.

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Как нотариусы разыскивают наследников в 2025 году

В Украине работает новый онлайн-сервис для поиска наследников. Отныне нотариусы самостоятельно будут размещать сообщения после смерти граждан, чтобы выявить тех, кто готов принять наследство.

По словам представителей палаты, платформа станет удобным и централизованным способом информировать о наследственных делах, количество которых, к сожалению, существенно возросло во время войны. Среди главных преимуществ нового сервиса можно выделить:

Бесплатное пользование: отсутствие каких-либо сборов. Экономия времени: больше не нужно искать информацию на разных сайтах. Простой интерфейс: понятный даже тем, кто не дружит с технологиями. Быстрый поиск: наследники смогут быстро найти нужные данные. Доступность с любого устройства: сайт работает на смартфонах, планшетах и компьютерах.

Как узнать, имел ли наследодатель банковские вклады

Из-за войны все больше украинцев сталкиваются с необходимостью оформить наследство, в том числе и с необходимостью получения денег с банковских вкладов погибших или умерших родственников. Однако не исключено, что наследники даже не знают, были ли у покойного счета в банках.

В таком случае следует обратиться к нотариусу. Он откроет наследственное дело и направит соответствующие запросы в банки и Фонд гарантирования вкладов. Стоит отметить, что при жизни каждый может составить завещание или оформить распоряжение в банке о том, кто получит вклад. Если этого не сделано, наследство распределяется по закону:

Первая очередь — дети, супруг/супруга, родители;

Вторая очередь — родные братья, сестры, бабушки и дедушки.

Если наследники первой очереди отказываются или отсутствуют, право переходит к следующей очереди. Также стоит отметить, что наследники имеют право не только на сам вклад, но и на все начисленные на него проценты.

Ранее мы писали, что для наследников одной очереди имущество обычно делится поровну, если завещание не устанавливает иное. Но иногда долю отдельных наследников могут уменьшить через суд.

Также мы рассказывали, что подарить недвижимость родственнику — вполне возможно. Для этого заключается договор дарения, или так называемая "дарственная". Такой способ может быть выгодным для получателя, однако имеет ряд важных нюансов, расходов и рисков, о которых часто не задумываются.