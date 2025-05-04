Дарча в Україні — як оформити, скільки це коштує та які ризики несе документ

Чоловік підписує документ. Фото: Pexels

Передати квартиру, будинок чи землю родичу безплатно цілком реально. Для цього укладають договір дарування, або, як кажуть у народі, "дарчу". Дійсно, цей варіант може бути доволі вигідним для отримувача, але оформлення документа має свої нюанси, ризики та витрати, про які часто забувають українці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке дарча, як її оформити, скільки це коштує та які є ризики у 2025 році.

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Що таке дарча та як її оформити у 2025 році

Згідно з Цивільним кодексом України, дарування — це безплатна передача права власності від однієї особи до іншої. Це відбувається одразу або за певної умови — наприклад, після весілля чи народження дитини. При цьому людина, якій дарують майно, нічим не зобов’язана у відповідь.

Дарчу обов’язково оформляють письмово та завіряють у нотаріуса. Якщо, наприклад, квартиру дарують одному з подружжя, то вона буде лише у власності цієї людини. Другий з подружжя не матиме на неї прав. Подарувати можна навіть частину квартири, але це залежить від форми власності:

Спільна часткова — кожен може самостійно розпоряджатися своєю часткою без згоди інших. Спільна сумісна — якщо частки не визначені, дарування можливо лише за згодою всіх співвласників.

Які ризики має договір дарування

Дарування має і свої мінуси. Зокрема, договір можуть оскаржити в суді. Якщо суд визнає його недійсним, обдарована особа втратить право на майно. У випадках, коли майно дарують не родичу, обдарований зобов’язаний сплатити податки.

Крім того, бувають випадки, коли дарувальника змушують підписати документи під тиском, або ж договір фактично прикриває купівлю-продаж — що вважається порушенням закону та має відповідні наслідки.

Чому договір дарування можуть визнати недійсним

Такий договір можна скасувати, але лише за серйозних підстав. Це можливо, якщо обдарована особа скоїла злочин проти дарувальника або його рідних, якщо дарувальник мав психічні розлади та не усвідомлював свої дії на момент підписання. Також документ втрачає чинність, якщо договір був фіктивним — наприклад, майном так і не скористалися.

Окрім того, дарчу можуть скасувати за взаємною згодою сторін у нотаріуса або через суд, якщо доведено, що дарувальника змусили підписати документ шляхом обману, тиску чи погроз. Але звертатися до суду треба не пізніше ніж через рік після укладення договору.

Скільки коштує оформити дарчу у 2025 році

Оформити договір дарування можна як у державного, так і в приватного нотаріуса. У державного — дешевше, але можуть бути черги. Приватний нотаріус працює швидше, але бере більше.

У випадку, коли житло дарується близькому родичу: дитині, батькам, чоловіку або дружині, брату, сестрі, онукам, бабусі чи дідусю — податки не сплачуються. Загалом оформлення дарчої у такому випадку обійдеться до 10 тисяч гривень. Сюди входить:

оцінка (від 1 000 грн);

складання договору (від 4 500 грн);

держмито (1% від вартості майна);

державна реєстрація (приблизно 2 500 грн).

Якщо ж майно передається людині, яка не є близьким родичем, обдарований повинен заплатити 5% податку та 5% військового збору. Оцінка нерухомості у цьому випадку — обов’язкова. Послуги нотаріуса також оплачуються окремо.

У випадках, коли договір укладається між громадянином України та іноземцем, податок значно вищий — 18%, плюс 5% військового збору. Також обов’язково проводиться оцінка, оплачуються послуги нотаріуса та експерта.

Отже, дарча — це зручний спосіб безплатно передати житло або землю рідним, але така угода має юридичні особливості, можливі ризики та податкові наслідки. Якщо є сумніви щодо того, чи вигідний для вас такий варіант — краще порадитися з юристом або нотаріусом.

Раніше ми писали, що в Україні спадкування — це не лише отримання нерухомості, автомобілів чи заміських будинків. Разом з активами спадкоємцям можуть перейти й фінансові зобов’язання померлого — зокрема кредити, борги за комуналку, несплачені аліменти та інше. У певних випадках це може призвести до втрати значної частини спадкового майна.

Також ми розповідали, що чинне законодавство України надає можливість особі, яка складає заповіт, додати до нього спеціальну умову — так званий заповідальний відказ. Це означає, що спадкоємець зобов’язаний виконати визначене зобов’язання на користь третьої особи. Цією особою може бути як родич, так і будь-хто інший, незалежно від ступеня спорідненості.