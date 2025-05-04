Дарственная в Украине — как оформить, сколько это стоит и какие риски несет документ

Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Передать квартиру, дом или землю родственнику бесплатно вполне реально. Для этого заключают договор дарения, или, как говорят в народе, "дарственную". Действительно, этот вариант может быть довольно выгодным для получателя, но оформление документа имеет свои нюансы, риски и расходы, о которых часто забывают украинцы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое дарственная, как ее оформить, сколько это стоит и какие есть риски в 2025 году.

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Что такое дарственная и как ее оформить в 2025 году

Согласно Гражданскому кодексу Украины, дарение — это бесплатная передача права собственности от одного лица к другому. Это происходит сразу или при определенном условии — например, после свадьбы или рождения ребенка. При этом человек, которому дарят имущество, ничем не обязан в ответ.

Дарственную обязательно оформляют письменно и заверяют у нотариуса. Если, например, квартиру дарят одному из супругов, то она будет только в собственности этого человека. Второй из супругов не будет иметь на нее прав. Подарить можно даже часть квартиры, но это зависит от формы собственности:

Совместная долевая — каждый может самостоятельно распоряжаться своей долей без согласия других. Общая совместная — если доли не определены, дарение возможно только с согласия всех совладельцев.

Какие риски имеет договор дарения

Дарение имеет и свои минусы. В частности, договор могут оспорить в суде. Если суд признает его недействительным, одаренное лицо потеряет право на имущество. В случаях, когда имущество дарят не родственнику, одаренный обязан уплатить налоги.

Кроме того, бывают случаи, когда дарителя заставляют подписать документы под давлением, или же договор фактически прикрывает куплю-продажу — что считается нарушением закона и имеет соответсвующее последствия.

Почему договор дарения могут признать недействительным

Такой договор можно отменить, но только при серьезных основаниях. Это возможно, если одаренное лицо совершило преступление против дарителя или его родных, или если даритель имел психические расстройства и не осознавал свои действия на момент подписания. Также документ теряет силу, если договор был фиктивным — например, имуществом так и не воспользовались.

Кроме того, дарственную могут отменить по взаимному согласию сторон у нотариуса или через суд, если доказано, что дарителя заставили подписать документ путем обмана, давления или угроз. Но обращаться в суд надо не позднее чем через год после заключения договора.

Сколько стоит оформить дарственную в 2025 году

Оформить договор дарения можно как у государственного, так и у частного нотариуса. У государственного — дешевле, но могут быть очереди. Частный нотариус работает быстрее, но берет больше.

В случае, когда жилье дарится близкому родственнику: ребенку, родителям, мужу или жене, брату, сестре, внукам, бабушке или дедушке — налоги не уплачиваются. В целом оформление дарственной в таком случае обойдется до 10 тысяч гривен. Сюда входит:

оценка (от 1 000 грн);

составление договора (от 4 500 грн);

госпошлина (1% от стоимости имущества);

государственная регистрация (примерно 2 500 грн).

Если же имущество передается человеку, который не является близким родственником, одаренный должен заплатить 5% налога и 5% военного сбора. Оценка недвижимости в этом случае — обязательна. Услуги нотариуса также оплачиваются отдельно.

В случаях, когда договор заключается между гражданином Украины и иностранцем, налог значительно выше — 18%, плюс 5% военного сбора. Также обязательно проводится оценка, оплачиваются услуги нотариуса и эксперта.

Итак, дарственная — это удобный способ бесплатно передать жилье или землю родным, но такая сделка имеет юридические особенности, возможные риски и налоговые последствия. Если есть сомнения относительно того, выгоден ли для вас такой вариант — лучше посоветоваться с юристом или нотариусом.

Ранее мы писали, что в Украине наследование — это не только получение недвижимости, автомобилей или загородных домов. Вместе с активами наследникам могут перейти и финансовые обязательства умершего — в частности кредиты, долги за коммуналку, неуплаченные алименты и прочее. В определенных случаях это может привести к потере значительной части наследственного имущества.

Также мы рассказывали, что действующее законодательство Украины предоставляет возможность лицу, которое составляет завещание, добавить к нему специальное условие — так называемый завещательный отказ. Это означает, что наследник обязан выполнить определенное обязательство в пользу третьего лица. Этим лицом может быть как родственник, так и кто-либо другой, независимо от степени родства.