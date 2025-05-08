Поділ майна у 2025 — чому спадкоємці однієї черги можуть отримати різні частки

Чоловік ставить підпис. Фото: Pixabay

Зазвичай поділ спадщини між нащадками однієї черги відбувається в рівних долях, якщо інше не передбачено заповітом. Однак інколи, частку майна одного або кількох спадкоємців можуть зменшити в судовому порядку.

Про те, чому спадкоємці однієї черги можуть отримати різні долі майна у 2025 році, зазначається в Цивільному кодексі України.

Реклама

Читайте також:

Коли можна вимагати збільшення своєї частки майна

На перший погляд, може здаватися, що оформлення спадщини — проста справа. Та насправді цей процес часто виявляється складним і супроводжується конфліктами між родичами. Розподіл майна після смерті близької людини нерідко перетворюється на боротьбу — де кожен хоче отримати свою частку, а іноді й усе.

Часто спадкоємці посилаються на те, що вони зареєстровані за однією адресою з померлим або що належать до першої черги спадкування. Інші ж вважають, що заслуговують на більшу частину, бо:

доглядали за спадкодавцем;

підтримували померлого фізично;

допомагали спадкодавцю фінансово.

У таких випадках вони можуть звернутися до суду з проханням зменшити частку інших родичів.

Коли частку майна спадкоємця можуть збільшити через суд

Для того, щоб суд задовольнив таку вимогу, потрібно надати переконливі докази. Це можуть бути квитанції за оплату комунальних чи медичних послуг, свідчення очевидців або інші документи, які підтверджують вашу участь у житті спадкодавця.

Важливо також пам’ятати, що сама лише реєстрація за однією адресою не доводить факту спільного проживання. Щоб отримати спадщину на цій підставі, потрібно підтвердити реальне проживання разом із померлим на момент його смерті.

Раніше ми писали, що відповідно до українського законодавства, людина, яка оформлює заповіт, має право встановити у ньому спеціальну умову — заповідальний відказ. Такий запис передбачає обов’язок спадкоємця виконати певну дію на користь третьої особи.

Також ми розповідали, що об'єктами спадкування в Україні є не лише нерухомість, автівки чи земельні ділянки. Разом з активами спадкоємці отримують також зобов’язання померлого — кредити, несплачені комунальні рахунки, аліменти, судові борги тощо. У деяких випадках це може призвести до того, що все спадкове майно доведеться віддати для погашення боргів.