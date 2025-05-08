Раздел имущества в 2025 — почему наследники одной очереди могут получить разные доли

Мужчина ставит подпись. Фото: Pixabay

Обычно раздел наследства между наследниками одной очереди происходит в равных долях, если иное не предусмотрено завещанием. Однако иногда, долю имущества одного или нескольких наследников могут уменьшить в судебном порядке.

О том, почему наследники одной очереди могут получить разные доли имущества в 2025 году, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

Реклама

Читайте также:

Когда можно требовать увеличения своей доли имущества

На первый взгляд, может показаться, что оформление наследства — простое дело. Но на самом деле этот процесс часто оказывается сложным и сопровождается конфликтами между родственниками. Раздел имущества после смерти близкого человека нередко превращается в борьбу — где каждый хочет получить свою долю, а иногда и все.

Часто наследники ссылаются на то, что они зарегистрированы по одному адресу с умершим или что принадлежат к первой очереди наследования. Другие же считают, что заслуживают большую часть, потому что:

ухаживали за наследодателем;

поддерживали умершего физически;

помогали наследодателю финансово.

В таких случаях они могут обратиться в суд с просьбой уменьшить долю других родственников.

Когда долю имущества наследника могут увеличить через суд

Для того чтобы суд удовлетворил такое требование, нужно предоставить убедительные доказательства. Это могут быть квитанции за оплату коммунальных или медицинских услуг, свидетельства очевидцев или другие документы, подтверждающие ваше участие в жизни наследодателя.

Важно также помнить, что одна лишь регистрация по одному адресу не доказывает факта совместного проживания. Чтобы получить наследство на этом основании, нужно подтвердить реальное проживание вместе с умершим на момент его смерти.

Ранее мы писали, что в соответствии с украинским законодательством, человек, который оформляет завещание, имеет право установить в нем специальное условие — завещательный отказ. Такая запись предусматривает обязанность наследника выполнить определенное действие в пользу третьего лица.

Также мы рассказывали, что объектами наследования в Украине являются не только недвижимость, автомобили или земельные участки. Вместе с активами наследники получают также обязательства умершего — кредиты, неуплаченные коммунальные счета, алименты, судебные долги и тому подобное. В некоторых случаях это может привести к тому, что все наследственное имущество придется отдать для погашения долгов.