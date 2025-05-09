Заповіт на чужу людину — чи можуть справжні спадкоємці оскаржити документ

Сумнівний заповіт — чи можна оскаржити останню волю спадкодавця
Інколи українці, після смерті близької людини, дізнаються, що все її майно залишили сторонній особі. Якщо це здається підозрілим або несправедливим, варто перевірити, чи відповідає заповіт вимогам закону. У такій ситуації рекомендується звернутися до юриста, який зможе оцінити обставини та, якщо потрібно, подати позов до суду.
Про те, чому останню волю людини можуть визнати недійсною у 2025 році, розповіли фахівці "Союзу юристів України".
Чи можна оскаржити останню волю спадкодавця
На жаль, іноді буває, що шахраї маніпулюють людьми похилого віку, змушуючи їх складати заповіт на чужу користь. У підсумку — родичі можуть залишитися без спадщини. Але миритися з цим не потрібно — є шанс оскаржити заповіт у судовому порядку. Це можна зробити лише після смерті особи, яка його склала. Право подати позов мають лише ті, чиї інтереси були порушені. Це можуть бути:
- особи, які були вказані в іншому заповіті;
- родичі, які могли б отримати спадщину, якби не було заповіту;
- ті, на чию користь було оформлено заповідальне розпорядження;
- спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку (діти, подружжя, батьки — якщо вони непрацездатні або неповнолітні).
Право на обов'язкову частку майна означає, що навіть якщо у заповіті цих осіб не згадано, вони все одно мають право на частину спадщини — щонайменше половину того, що отримали б за законом. Це передбачено статтею 1241 Цивільного кодексу України.
Проте, у виняткових випадках — наприклад, при конфліктних стосунках або нехтуванні допомогою — суд може зменшити або повністю позбавити спадкоємця обов’язкової частки.
Коли заповіт можна визнати недійсним
Заповіт можуть визнати недійсним, якщо:
- на людину тиснули й вона не діяла з власної волі;
- його склала особа, яка не мала на це права (наприклад, недієздатна);
- документ оформлено з порушенням вимог (без нотаріуса, без дати, без підпису тощо).
Тільки людина з повною цивільною дієздатністю (зазвичай з 18 років) має право складати заповіт. Його не можна доручити комусь іншому — він має бути написаний особисто. Також заповіт повинен:
- бути у письмовій формі;
- містити дату, місце, дані заповідача;
- бути підписаним особисто (або іншою особою за дорученням, у присутності нотаріуса і двох свідків);
- бути посвідченим нотаріусом або уповноваженою особою;
- обов’язково зареєстрований у Спадковому реєстрі.
Також документ обов'язково підписується в присутності двох свідків. Ними можуть бути лише повнолітні особи, які не є родичами чи спадкоємцями. А от нотаріус, спадкоємець або його рідні не можуть бути свідками.
Раніше ми писали, що для погашення боргів державні чи приватні виконавці мають право накладати арешт на майно боржника з метою його подальшого продажу. Водночас законодавством передбачено чіткий список речей, які не можуть бути вилучені або реалізовані примусово.
Також ми розповідали, що в Україні трапляються випадки, коли після смерті особи її майно залишається без спадкоємців — або тому, що ніхто з родичів не заявив про бажання прийняти спадщину, або ж таких осіб взагалі не існує. У такій ситуації спадщина визнається відумерлою.
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