Заповіт на чужу людину — чи можуть справжні спадкоємці оскаржити документ

Суддя ухвалює рішення. Фото: Pexels

Інколи українці, після смерті близької людини, дізнаються, що все її майно залишили сторонній особі. Якщо це здається підозрілим або несправедливим, варто перевірити, чи відповідає заповіт вимогам закону. У такій ситуації рекомендується звернутися до юриста, який зможе оцінити обставини та, якщо потрібно, подати позов до суду.

Про те, чому останню волю людини можуть визнати недійсною у 2025 році, розповіли фахівці "Союзу юристів України".

Реклама

Читайте також:

Чи можна оскаржити останню волю спадкодавця

На жаль, іноді буває, що шахраї маніпулюють людьми похилого віку, змушуючи їх складати заповіт на чужу користь. У підсумку — родичі можуть залишитися без спадщини. Але миритися з цим не потрібно — є шанс оскаржити заповіт у судовому порядку. Це можна зробити лише після смерті особи, яка його склала. Право подати позов мають лише ті, чиї інтереси були порушені. Це можуть бути:

особи, які були вказані в іншому заповіті;

родичі, які могли б отримати спадщину, якби не було заповіту;

ті, на чию користь було оформлено заповідальне розпорядження;

спадкоємці, які мають право на обов’язкову частку (діти, подружжя, батьки — якщо вони непрацездатні або неповнолітні).

Право на обов'язкову частку майна означає, що навіть якщо у заповіті цих осіб не згадано, вони все одно мають право на частину спадщини — щонайменше половину того, що отримали б за законом. Це передбачено статтею 1241 Цивільного кодексу України.

Проте, у виняткових випадках — наприклад, при конфліктних стосунках або нехтуванні допомогою — суд може зменшити або повністю позбавити спадкоємця обов’язкової частки.

Коли заповіт можна визнати недійсним

Заповіт можуть визнати недійсним, якщо:

на людину тиснули й вона не діяла з власної волі;

його склала особа, яка не мала на це права (наприклад, недієздатна);

документ оформлено з порушенням вимог (без нотаріуса, без дати, без підпису тощо).

Тільки людина з повною цивільною дієздатністю (зазвичай з 18 років) має право складати заповіт. Його не можна доручити комусь іншому — він має бути написаний особисто. Також заповіт повинен:

бути у письмовій формі;

містити дату, місце, дані заповідача;

бути підписаним особисто (або іншою особою за дорученням, у присутності нотаріуса і двох свідків);

бути посвідченим нотаріусом або уповноваженою особою;

обов’язково зареєстрований у Спадковому реєстрі.

Також документ обов'язково підписується в присутності двох свідків. Ними можуть бути лише повнолітні особи, які не є родичами чи спадкоємцями. А от нотаріус, спадкоємець або його рідні не можуть бути свідками.

Раніше ми писали, що для погашення боргів державні чи приватні виконавці мають право накладати арешт на майно боржника з метою його подальшого продажу. Водночас законодавством передбачено чіткий список речей, які не можуть бути вилучені або реалізовані примусово.

Також ми розповідали, що в Україні трапляються випадки, коли після смерті особи її майно залишається без спадкоємців — або тому, що ніхто з родичів не заявив про бажання прийняти спадщину, або ж таких осіб взагалі не існує. У такій ситуації спадщина визнається відумерлою.