Завещание на чужого человека — могут ли настоящие наследники оспорить документ

Судья принимает решение. Фото: Pexels

Иногда украинцы, после смерти близкого человека, узнают, что все его имущество оставили постороннему лицу. Если это кажется подозрительным или несправедливым, стоит проверить, соответствует ли завещание требованиям закона. В такой ситуации рекомендуется обратиться к юристу, который сможет оценить обстоятельства и, если нужно, подать иск в суд.

О том, почему последнюю волю человека могут признать недействительной в 2025 году, рассказали специалисты "Союза юристов Украины".

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К сожалению, иногда бывает, что мошенники манипулируют пожилыми людьми, заставляя их составлять завещание в чужую пользу. В итоге — родственники могут остаться без наследства. Но мириться с этим не нужно — есть шанс оспорить завещание в судебном порядке. Это можно сделать только после смерти лица, которое его составило. Право подать иск имеют только те, чьи интересы были нарушены. Это могут быть:

лица, которые были указаны в другом завещании;

родственники, которые могли бы получить наследство, если бы не было завещания;

те, в чью пользу было оформлено завещательное распоряжение;

наследники, которые имеют право на обязательную долю (дети, супруги, родители — если они нетрудоспособны или несовершеннолетние).

Право на обязательную долю имущества означает, что даже если в завещании эти лица не упомянуты, они все равно имеют право на часть наследства — по меньшей мере половину того, что получили бы по закону. Это предусмотрено статьей 1241 Гражданского кодекса Украины.

Однако, в исключительных случаях — например, при конфликтных отношениях или пренебрежении помощью — суд может уменьшить или полностью лишить наследника обязательной доли.

Когда завещание можно признать недействительным

Завещание могут признать недействительным, если:

на человека давили и он не действовал по собственной воле;

его составило лицо, которое не имело на это права (например, недееспособное);

документ оформлен с нарушением требований (без нотариуса, без даты, без подписи и т. п.).

Только человек с полной гражданской дееспособностью (обычно с 18 лет) имеет право составлять завещание. Его нельзя поручить кому-то другому — оно должно быть написано лично. Также завещание должно:

быть в письменной форме;

содержать дату, место, данные завещателя;

быть подписанным лично (или другим лицом по доверенности, в присутствии нотариуса и двух свидетелей);

быть удостоверенным нотариусом или уполномоченным лицом;

обязательно зарегистрированным в Наследственном реестре.

Также документ обязательно подписывается в присутствии двух свидетелей. Ими могут быть только совершеннолетние лица, которые не являются родственниками или наследниками. А вот нотариус, наследник или его родные не могут быть свидетелями.

Ранее мы писали, что для погашения долгов государственные или частные исполнители имеют право накладывать арест на имущество должника с целью его дальнейшей продажи. В то же время законодательством предусмотрен четкий список вещей, которые не могут быть изъяты или реализованы принудительно.

Также мы рассказывали, что в Украине бывают случаи, когда после смерти лица его имущество остается без наследников — либо потому, что никто из родственников не заявил о желании принять наследство, либо же таких лиц вообще не существует. В такой ситуации наследство признается выморочным.