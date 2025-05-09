Завещание на чужого человека — могут ли настоящие наследники оспорить документ

Сомнительное завещание — как оспорить последнюю волю человека
Иногда украинцы, после смерти близкого человека, узнают, что все его имущество оставили постороннему лицу. Если это кажется подозрительным или несправедливым, стоит проверить, соответствует ли завещание требованиям закона. В такой ситуации рекомендуется обратиться к юристу, который сможет оценить обстоятельства и, если нужно, подать иск в суд.
О том, почему последнюю волю человека могут признать недействительной в 2025 году, рассказали специалисты "Союза юристов Украины".
Можно ли оспорить последнюю волю наследодателя
К сожалению, иногда бывает, что мошенники манипулируют пожилыми людьми, заставляя их составлять завещание в чужую пользу. В итоге — родственники могут остаться без наследства. Но мириться с этим не нужно — есть шанс оспорить завещание в судебном порядке. Это можно сделать только после смерти лица, которое его составило. Право подать иск имеют только те, чьи интересы были нарушены. Это могут быть:
- лица, которые были указаны в другом завещании;
- родственники, которые могли бы получить наследство, если бы не было завещания;
- те, в чью пользу было оформлено завещательное распоряжение;
- наследники, которые имеют право на обязательную долю (дети, супруги, родители — если они нетрудоспособны или несовершеннолетние).
Право на обязательную долю имущества означает, что даже если в завещании эти лица не упомянуты, они все равно имеют право на часть наследства — по меньшей мере половину того, что получили бы по закону. Это предусмотрено статьей 1241 Гражданского кодекса Украины.
Однако, в исключительных случаях — например, при конфликтных отношениях или пренебрежении помощью — суд может уменьшить или полностью лишить наследника обязательной доли.
Когда завещание можно признать недействительным
Завещание могут признать недействительным, если:
- на человека давили и он не действовал по собственной воле;
- его составило лицо, которое не имело на это права (например, недееспособное);
- документ оформлен с нарушением требований (без нотариуса, без даты, без подписи и т. п.).
Только человек с полной гражданской дееспособностью (обычно с 18 лет) имеет право составлять завещание. Его нельзя поручить кому-то другому — оно должно быть написано лично. Также завещание должно:
- быть в письменной форме;
- содержать дату, место, данные завещателя;
- быть подписанным лично (или другим лицом по доверенности, в присутствии нотариуса и двух свидетелей);
- быть удостоверенным нотариусом или уполномоченным лицом;
- обязательно зарегистрированным в Наследственном реестре.
Также документ обязательно подписывается в присутствии двух свидетелей. Ими могут быть только совершеннолетние лица, которые не являются родственниками или наследниками. А вот нотариус, наследник или его родные не могут быть свидетелями.
Ранее мы писали, что для погашения долгов государственные или частные исполнители имеют право накладывать арест на имущество должника с целью его дальнейшей продажи. В то же время законодательством предусмотрен четкий список вещей, которые не могут быть изъяты или реализованы принудительно.
Также мы рассказывали, что в Украине бывают случаи, когда после смерти лица его имущество остается без наследников — либо потому, что никто из родственников не заявил о желании принять наследство, либо же таких лиц вообще не существует. В такой ситуации наследство признается выморочным.
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