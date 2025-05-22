Наследство без бумаг — как доказать право на жилье, если документы утрачены

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

После смерти родственника наследникам часто переходит недвижимость. Однако это может быть проблематично, если у умершего не было документов, подтверждающих право собственности на это жилье. Из-за этого нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство. А без этого документа невозможно юридически оформить право на квартиру или продать ее.

О том, можно ли получить в наследство неоформленную недвижимость и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В соответствии со статьей 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязательства, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства, при условии, что они не прекратились в связи с его смертью.

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То есть, даже если документы не были оформлены, право на имущество может перейти к наследнику. Для этого нужно действовать в такой последовательности:

Подать нотариусу заявление о получении свидетельства о праве на наследство. Получить письменный отказ от нотариуса с объяснением причин. В нашем случае это отсутствие документов на дом. Обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования.

На основании статьи 392 Гражданского кодекса Украины лицо имеет право обратиться в суд с иском о признании права собственности, если оно не признается другими или возникли обстоятельства, из-за которых были утрачены соответствующие документы.

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Какие документы понадобятся наследнику

К исковому заявлению необходимо приложить следующие документы:

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства. Технический паспорт или другую техническую документацию на дом. Выписку из похозяйственной книги, где указано имя наследодателя и адрес дома. Документы на земельный участок, где расположен дом (например, государственный акт или решение органа местного самоуправления о передаче земли).

Если этих документов в наличии нет, их можно получить путем обращения в соответствующие учреждения с официальными запросами.

Ранее мы писали, что в Украине наследство следует принять в течение 6 месяцев с момента его открытия. Однако наследники не всегда знают о начале наследственного дела и могут пропустить сроки.

Также мы рассказывали, что иногда все имущество переходит посторонним, а родственники остаются ни с чем. Если возникают сомнения относительно законности завещания, стоит обратиться к юристу для проверки и возможного обжалования в суде.