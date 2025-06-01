Поділ спадщини в Україні — кому з близьких родичів дістанеться майно

Жінки вивчають документ. Фото: Freepik

Після смерті близької людини постає питання спадкування її майна. Українське законодавство чітко визначає, хто має право на спадщину і в якій послідовності ділиться майно.

Про поділ спадщини між родичами першої черги розповіла адвокатка Олеся Гродовська.

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Спадщина без заповіту — хто отримає майно

Якщо людина за життя не склала заповіт, після її смерті спадкування відбуватиметься відповідно чинному законодавству. Пріоритетне право на спадкування мають спадкоємці першої черги:

Дружина/чоловік. Йдеться лише про того з подружжя, з яким померлий перебував в офіційному зареєстрованому шлюбі. Цивільний та церковний шлюб не дають право на спадкування у першу чергу. Якщо подружжя розлучилося за день до смерті одного з них, вони позбавляються права спадкувати один після одного. При наявності сумісного майна подружжя доля померлого буде розподілена між спадкоємцями, серед яких буде також дружина/чоловік. Таким чином, чоловік/дружина отримає половину сумісного майна, яке належить їй як співвласнику, і частку спадкового майна після померлого. Діти. Право на спадщину належить усім дітям померлого (народженим у шлюбі й поза шлюбом, усиновленим, народженим після смерті батька (протягом 10 місяців). Батьки. Батько й мати (в тому числі — прийомні), які пережили свою дитину, мають право на спадщину нарівні з чоловіком/дружиною та дітьми. Не можуть претендувати на спадщину лише батьки, які позбавлені батьківських прав.

Хто ще, крім родичів першої черги, може отримати спадщину

Якщо родичів першої черги немає (наприклад, вони померли раніше або одночасно зі спадкодавцем), застосовується право представлення. Згідно з ним, внуки спадкодавця отримають право на спадщину замість свого померлого батька/матері.

Внукам спадкоємця переходить та частка майна, яка належала б за законом їхнім матері та батьку, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Як ділиться майно спадкодавця

Між родичами першої черги спадщина розподіляється порівну. Наприклад, якщо спадкоємців 4, то кожен отримує по 1/4, якщо один — він отримує все.

У випадку спадкування кількома особами за правом представлення, частка їхнього померлого родича ділиться між ними порівну.

Спадкоємці, які отримали майно, можуть здійснити його поділ за взаємною згодою. Процедура оформляється відповідним договором, в якому визначаються реальні частки спадкоємців у спадковому майні.

Спадщина за заповітом — як ділиться майно

Навіть при наявності спадкоємців за заповітом враховуються права деяких першочергових спадкоємців.

Незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка), успадковують:

діти спадкодавця (малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні);

непрацездатні вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Варто зазначити, що розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.

Термін прийняття спадщини

Згідно із законом, для прийняття спадку встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо спадкоємець пропустив цей термін і не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що спадок не прийняв. У цьому випадку він може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або у сільських населених пунктах — уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Однак за обов'язкової письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину.

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання заяви про прийняття спадщини.

Якщо ніхто з першочергових спадкоємців не вступив у наслідування, це право надається родичам другої черги.

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