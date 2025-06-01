Раздел наследства в Украине — кому из близких родственников достанется имущество

Женщины изучают документ. Фото: Freepik

После смерти близкого человека встает вопрос наследования его имущества. Украинское законодательство четко определяет, кто имеет право на наследство и в какой последовательности делится имущество.

О разделе наследства между родственниками первой очереди рассказала адвокат Олеся Гродовская.

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Наследство без завещания — кто получит имущество

Если человек при жизни не составил завещание, после его смерти наследование будет происходить в соответствии с действующим законодательством. Приоритетное право на наследование имеют наследники первой очереди:

Жена/муж. Речь идет только о том из супругов, с которым умерший находился в официальном зарегистрированном браке. Гражданский и церковный брак не дают право на наследование в первую очередь. Если супруги развелись за день до смерти одного из них, они лишаются права наследовать друг после друга. При наличии совместного имущества супругов доля умершего будет распределена между наследниками, среди которых будет также жена/муж. Таким образом, супруг/супруга получит половину совместного имущества, которое принадлежит ей как совладельцу, и долю наследственного имущества после умершего. Дети. Право на наследство принадлежит всем детям умершего (рожденным в браке и вне брака, усыновленным, рожденным после смерти отца в течение 10 месяцев). Родители. Отец и мать (в том числе — приемные), которые пережили своего ребенка, имеют право на наследство наравне с супругом/супругой и детьми. Не могут претендовать на наследство только родители, которые лишены родительских прав.

Кто еще, кроме родственников первой очереди, может получить наследство

Если родственников первой очереди нет (например, они умерли раньше или одновременно с наследодателем), применяется право представления. Согласно ему, внуки наследодателя получат право на наследство вместо своего умершего отца/матери.

Внукам наследника переходит та доля имущества, которая принадлежала бы по закону их матери и отцу, если бы они были живы на время открытия наследства.

Как делится имущество наследодателя

Между родственниками первой очереди наследство распределяется поровну. Например, если наследников 4, то каждый получает по 1/4, если один — он получает все.

В случае наследования несколькими лицами по праву представления, доля их умершего родственника делится между ними поровну.

Наследники, получившие имущество, могут осуществить его раздел по взаимному согласию. Процедура оформляется соответствующим договором, в котором определяются реальные доли наследников в наследственном имуществе.

Наследство по завещанию — как делится имущество

Даже при наличии наследников по завещанию учитываются права некоторых первоочередных наследников.

Независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля), наследуют:

дети наследодателя (малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные);

нетрудоспособные вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Стоит отметить, что размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Срок принятия наследства

Согласно закону, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства. Если наследник пропустил этот срок и не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, что наследство не принял. В этом случае он может подать заявление о принятии наследства нотариусу или в сельских населенных пунктах - уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства. Однако при обязательном письменном согласии наследников, принявших наследство.

По иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Если никто из первоочередных наследников не вступил в наследование, это право предоставляется родственникам второй очереди.

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