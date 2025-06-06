Налог на наследство — какие ставки в Украине и кто может не платить в 2025

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Не все граждане знают, каким образом облагается налогом наследство в Украине. Это зависит от степени родства и резидентского статуса. Некоторые члены семьи вообще освобождены от обязанности платить налоги, поскольку имеют максимальные льготы от государства.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.

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Ставки налога для резидентов

Если обе стороны являются резидентами Украины, то налоговые ставки варьируются в зависимости от степени родства. Ближайшие родственники входят в льготную категорию, то есть не платят НДФЛ и военный сбор. Нулевая ставка распространяется на:

родителей;

детей, включая усыновленных;

супруга/супругу;

родных братьев и сестер;

бабушек и дедушек с обеих сторон;

внуков.

Другие родственники обязаны уплачивать финансовые взыскания по ставке 10% — 5% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора. Столько же должны заплатить наследники, не связанные с наследодателем родственными связями.

Базой налогообложения в Украине является движимое/недвижимое имущество (квартиры, автомобили, мебель и т.д.), денежные активы (наличные, банковские депозиты), ценные бумаги, инвестиции, имущественные/неимущественные права. Оценку проводят по рыночной стоимости на дату открытия наследства.

Налоги для нерезидентов

Отсутствие резидентского статуса кардинально все меняет — придется заплатить гораздо больше. Степень родства теряет значение, если наследство получил нерезидент. Для него ставка будет равна 23% — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Также обязательным является декларирование.

"Главное правило: родственные связи не помогают — ставка всегда максимальная. Но есть шанс уменьшить ее через международные соглашения об избежании двойного налогообложения, поэтому обязательно проверьте, действует ли такое соглашение между Украиной и страной вашего резидентства", — отметил специалист.

Во избежание проблем в виде штрафов, нужно соблюдать закон. Нельзя скрывать факт получения наследства или степень родства, опаздывать с подачей декларации, завышать/занижать стоимость имущества.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, даже без оформленных документов на недвижимость наследник может получить право собственности через суд. Для этого нужно обратиться к нотариусу с заявлением, получить отказ с объяснением причины и пойти в суд с иском о признании права собственности.

Также мы писали, что супруги могут составить совместное завещание в отношении имущества, которое принадлежит мужу и жене по праву совместной собственности. Однако существуют нюансы относительно вида брака и имущества, на которое распространяется такой документ.