Налог на наследство — какие ставки в Украине и кто может не платить в 2025

Наследство в Украине — какие налоги платить и кто имеет льготы
Не все граждане знают, каким образом облагается налогом наследство в Украине. Это зависит от степени родства и резидентского статуса. Некоторые члены семьи вообще освобождены от обязанности платить налоги, поскольку имеют максимальные льготы от государства.
Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.
Ставки налога для резидентов
Если обе стороны являются резидентами Украины, то налоговые ставки варьируются в зависимости от степени родства. Ближайшие родственники входят в льготную категорию, то есть не платят НДФЛ и военный сбор. Нулевая ставка распространяется на:
- родителей;
- детей, включая усыновленных;
- супруга/супругу;
- родных братьев и сестер;
- бабушек и дедушек с обеих сторон;
- внуков.
Другие родственники обязаны уплачивать финансовые взыскания по ставке 10% — 5% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора. Столько же должны заплатить наследники, не связанные с наследодателем родственными связями.
Базой налогообложения в Украине является движимое/недвижимое имущество (квартиры, автомобили, мебель и т.д.), денежные активы (наличные, банковские депозиты), ценные бумаги, инвестиции, имущественные/неимущественные права. Оценку проводят по рыночной стоимости на дату открытия наследства.
Налоги для нерезидентов
Отсутствие резидентского статуса кардинально все меняет — придется заплатить гораздо больше. Степень родства теряет значение, если наследство получил нерезидент. Для него ставка будет равна 23% — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Также обязательным является декларирование.
"Главное правило: родственные связи не помогают — ставка всегда максимальная. Но есть шанс уменьшить ее через международные соглашения об избежании двойного налогообложения, поэтому обязательно проверьте, действует ли такое соглашение между Украиной и страной вашего резидентства", — отметил специалист.
Во избежание проблем в виде штрафов, нужно соблюдать закон. Нельзя скрывать факт получения наследства или степень родства, опаздывать с подачей декларации, завышать/занижать стоимость имущества.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, даже без оформленных документов на недвижимость наследник может получить право собственности через суд. Для этого нужно обратиться к нотариусу с заявлением, получить отказ с объяснением причины и пойти в суд с иском о признании права собственности.
Также мы писали, что супруги могут составить совместное завещание в отношении имущества, которое принадлежит мужу и жене по праву совместной собственности. Однако существуют нюансы относительно вида брака и имущества, на которое распространяется такой документ.
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