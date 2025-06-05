Спільний заповіт подружжя — кому потрібен та чи можна скасувати

Літнє подружжя з документами. Фото: Freepik

В Україні подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. Однак в цьому питанні є певні нюанси, які стосуються як виду шлюбу, так і майна, на яке може розповсюджуватися документ.

Для чого потрібен спільний заповіт подружжя та які є особливості його складання, розповіли фахівці Міністерства юстиції України.

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Спільний заповіт можуть скласти лише чоловік та жінка, шлюб яких зареєстровано офіційно — в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу не є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя та, відповідно, унеможливлює складення спільного заповіту.

Яке майно можна заповідати

Спільний заповіт можна скласти лише на майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно зареєстроване на одного з них.

У Мін'юсті нагадали, що спільною сумісною власністю є майно, набуте подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом (наприклад, будинок, придбаний в шлюбі, є спільним майном). Винятком може бути лише майно, яке є особистою приватною власністю дружини та чоловіка відповідно до ст. 57 Сімейного кодексу України.

Що дає спільний заповіт

За наявності спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. І лише в разі смерті останнього — спадщина переходить до призначеного ними спільно спадкоємця.

Наприклад, якщо подружжя склало спільний заповіт, в якому заповідали все своє майно, що є їх спільною сумісною власністю, своїм дітям в рівних частках, у випадку смерті одного з подружжя його частка автоматично переходить іншому. Той з подружжя, який пережив іншого, стає єдиним власником майна. Діти зможуть отримати спадок тільки після його смерті.

Чи можна скасувати спільний заповіт

За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Відмова обов'язково має бути посвідчена нотаріально.

Після смерті одного з подружжя другий з подружжя вже не матиме права скасувати складений спільний заповіт. Адже у разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону на відчуження майна, зазначеного у документі.

У судовому порядку спільний заповіт подружжя може бути визнано недійсним.

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