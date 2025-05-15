Оформлення заповіту вдома — коли це можливо та хто може засвідчити

Чоловік підписує документ. Фото: Pixabay

Для багатьох українців заповіт — це спосіб заздалегідь подбати про своє майно та захистити інтереси близьких після смерті. Однак не всі знають, як має складатись документ та чи можна його оформити самостійно вдома.

Про те, як правильно написати заповіт та чи можна його скласти у себе вдома, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що має містити заповіт

Фахівці на сайті "Безоплатної правничої допомоги" зазначають, що заповіт повинен чітко передавати бажання особи. У ньому не має бути незрозумілих формулювань або виправлень. Обов’язково слід зазначити дату й місце складання документа, а також дату і місце народження заповідача. Підпис ставить сама людина, яка складала документ.

Цікаво, що для складання заповіту не потрібно доводити право власності на майно, яке в ньому зазначене. Документ можна написати від руки, надрукувати або оформити зі слів заповідача. Але юридичну силу заповіт має лише тоді, коли він посвідчений відповідно до закону.

Чи можна посвідчити заповіт в себе вдома

На сайті "Мережі правового розвитку" пояснюють, що нотаріальні послуги зазвичай надають у спеціальних місцях:

у державній нотаріальній конторі;

в офісі приватного нотаріуса;

в будівлі місцевої влади.

Але якщо людина не може самостійно туди прийти, або це потрібно за змістом документа, нотаріус може приїхати й виконати нотаріальну дію в іншому місці.

У такому випадку в документі та в реєстрі нотаріус обов’язково вказує точну адресу, де була проведена дія, і пояснює причину виїзду (наприклад: "У зв’язку з хворобою заповідача заповіт оформлено за адресою:...").

Ті, хто засвідчили заповіт, зобов’язані якнайшвидше передати один примірник документа до державного нотаріального архіву за місцем проживання людини, яка його склала.

Хто може засвідчити заповіт

Зазвичай це робить нотаріус. Але якщо нотаріуса немає, документ може посвідчити посадовець місцевої влади (крім випадку секретного заповіту). Також право на засвідчення мають:

командир військової частини — для військових;

керівник експедиції — для учасників дослідницьких груп;

начальник СІЗО чи виправної установи — для ув’язнених;

капітан судна — якщо особа перебуває на українському судні;

головний лікар або директор установи — якщо заповідач у лікарні, будинку для літніх чи осіб з інвалідністю.

Свідки обов’язкові, якщо заповіт засвідчує не нотаріус або якщо заповідач не може самостійно його прочитати. Усі свідки мають бути повністю дієздатні й не можуть бути спадкоємцями, членами їхніх родин, нотаріусами чи особами, які не можуть прочитати або підписати документ. Вони читають текст заповіту вголос і підписують його.

Якщо при оформленні заповіту буде порушено закон, документ можуть визнати недійсним. У такому разі майно розподілятиметься не за бажанням померлого, а за законом. Тож краще завчасно подбати про правильне оформлення заповіту, щоб забезпечити виконання своєї останньої волі.

Раніше ми писали, що в Україні спадщину потрібно оформити в чітко визначений термін — зазвичай це 6 місяців. Проте спадкоємці нерідко навіть не знають про відкриття справи й пропускають дедлайн.

Також ми розповідали, що бувають випадки, коли все майно покійного переходить до сторонньої особи. Якщо це викликає сумніви, варто перевірити законність заповіту. У таких випадках краще звернутися до юриста, який допоможе з правовою оцінкою та, за потреби, подасть позов до суду.