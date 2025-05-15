Оформление завещания на дому — когда это возможно и кто может удостоверить

Мужчина подписывает документ. Фото: Pixabay

Для многих украинцев завещание — это способ заранее позаботиться о своем имуществе и защитить интересы близких после смерти. Однако не все знают, как должен составляться документ и можно ли его оформить самостоятельно дома.

О том, как правильно написать завещание и можно ли его составить у себя дома, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что должно содержать завещание

Специалисты на сайте "Безоплатной правовой помощи" отмечают, что завещание должно четко передавать желание лица. В нем не должно быть непонятных формулировок или исправлений. Обязательно следует указать дату и место составления документа, а также дату и место рождения завещателя. Подпись ставит сам человек, который составлял документ.

Интересно, что для составления завещания не нужно доказывать право собственности на имущество, которое в нем указано. Документ можно написать от руки, напечатать или оформить со слов завещателя. Но юридическую силу завещание имеет лишь тогда, когда оно удостоверено в соответствии с законом.

Можно ли удостоверить завещание у себя дома

На сайте "Сети правового развития" объясняют, что нотариальные услуги обычно предоставляют в специальных местах:

в государственной нотариальной конторе;

в офисе частного нотариуса;

в здании местной власти.

Но если человек не может самостоятельно туда прийти или это нужно по содержанию документа, нотариус может приехать и выполнить нотариальное действие в другом месте.

В таком случае в документе и в реестре нотариус обязательно указывает точный адрес, где было проведено действие, и объясняет причину выезда (например: "В связи с болезнью завещателя завещание оформлено по адресу:...").

Те, кто удостоверил завещание, обязаны как можно быстрее передать один экземпляр документа в государственный нотариальный архив по месту жительства человека, который его составил.

Кто может удостоверить завещание

Обычно это делает нотариус. Но если нотариуса нет, документ может удостоверить чиновник местной власти (кроме случая секретного завещания). Также право на удостоверение имеют:

командир воинской части — для военных;

руководитель экспедиции — для участников исследовательских групп;

начальник СИЗО или исправительного учреждения — для заключенных;

капитан судна — если лицо находится на украинском судне;

главный врач или директор учреждения — если завещатель в больнице, доме престарелых или лиц с инвалидностью.

Свидетели обязательны, если завещание удостоверяет не нотариус или если завещатель не может самостоятельно его прочитать. Все свидетели должны быть полностью дееспособны и не могут быть наследниками, членами их семей, нотариусами или лицами, которые не могут прочитать или подписать документ. Они читают текст завещания вслух и подписывают его.

Если при оформлении завещания будет нарушен закон, документ могут признать недействительным. В таком случае имущество будет распределяться не по желанию умершего, а по закону. Поэтому лучше заблаговременно позаботиться о правильном оформлении завещания, чтобы обеспечить выполнение своей последней воли.

Ранее мы писали, что в Украине наследство нужно оформить в четко определенный срок — обычно это 6 месяцев. Однако наследники нередко даже не знают об открытии дела и пропускают дедлайн.

Также мы рассказывали, что бывают случаи, когда все имущество покойного переходит к постороннему лицу. Если это вызывает сомнения, стоит проверить законность завещания. В таких случаях лучше обратиться к юристу, который поможет с правовой оценкой и, при необходимости, подаст иск в суд.