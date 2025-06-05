Совместное завещание супругов — кому нужно и можно ли отменить

Пожилые супруги с документами. Фото: Freepik

В Украине супруги имеют право составить совместное завещание в отношении имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности. Однако в этом вопросе есть определенные нюансы, касающиеся как вида брака, так и имущества, на которое может распространяться документ.

Для чего нужно совместное завещание супругов и какие есть особенности его составления, рассказали специалисты Министерства юстиции Украины.

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Совместное завещание могут составить только мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован официально — в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Проживание одной семьей без регистрации брака не является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов и, соответственно, делает невозможным составление совместного завещания.

Какое имущество можно завещать

Совместное завещание можно составить только на имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, даже если оно зарегистрировано на одного из них.

В Минюсте напомнили, что общей совместной собственностью является имущество, приобретенное супругами за время брака, если иное не установлено договором или законом (например, дом, приобретенный в браке, является общим имуществом). Исключением может быть только имущество, которое является личной частной собственностью жены и мужа в соответствии со ст. 57 Семейного кодекса Украины.

Что дает совместное завещание

При наличии общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит к другому супругу, который его пережил. И только в случае смерти последнего — наследство переходит к назначенному ими совместно наследнику.

Например, если супруги составили совместное завещание, в котором завещали все свое имущество, являющееся их общей совместной собственностью, своим детям в равных долях, в случае смерти одного из супругов его доля автоматически переходит другому. Тот из супругов, который пережил другого, становится единственным владельцем имущества. Дети смогут получить наследство только после его смерти.

Можно ли отменить совместное завещание

При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от совместного завещания. Отказ обязательно должен быть удостоверен нотариально.

После смерти одного из супругов второй из супругов уже не будет иметь права отменить составленное совместное завещание. Ведь в случае смерти одного из супругов нотариус накладывает запрет на отчуждение имущества, указанного в документе.

В судебном порядке совместное завещание супругов может быть признано недействительным.

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