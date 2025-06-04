Шлюб і майно — як оформити квартиру, щоб не ділити її при розлученні

Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik

У більшості випадків усе майно, придбане у шлюбі, при розлученні ділиться навпіл. Це стосується також квартир та будь-яких інших об'єктів нерухомості. Втім, поділу житла можна уникнути, якщо правильно оформити документи під час покупки.

Про те, як зареєструвати нерухомість в шлюбі, щоб не ділити її при розлученні, розповів адвокат Андрій Карпенко.

Реклама

Читайте також:

Яке майно при розлученні не ділиться

Відповідно до статті 57 Сімейного кодексу України особистою приватною власністю дружини або чоловіка є:

майно, набуте нею/ним до шлюбу;

майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

майно, набуте нею/ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/ йому особисто;

житло, набуте нею/ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

Як оформити квартиру, щоб не ділити її при розлученні

Сімейним кодексом України передбачається, що майно, яким один з подружжя володіє на праві особистої приватної власності, при розлученні не ділиться. Тож, щоб убезпечити від поділу придбану за власні гроші квартиру, її потрібно оформити за одним з таких договорів:

Договір дарування — при покупці квартиру можуть оформити на себе батьки або родичі, а потім подарувати її вам. Договір купівлі-продажу нерухомості — ви самостійно можете укласти договір якщо є підтвердження факту, що сплачені гроші за квартиру є вашими особистими. Водночас другий з подружжя має написати заяву нотаріусу, в якій вказує, що гроші є вашими особистими, і він претензій не має. Спадковий договір — квартира, успадкована за заповітом, не ділиться при розлученні.

Крім того, якщо нерухомість, придбана у шлюбі, була приватизована на одного з подружжя відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", то вона теж є неподільною.

Сімейний кодекс також дозволяє врегульовувати стосунки подружжя за домовленістю, тобто — шлюбним договором, який можна укласти як до весілля, так і після нього. Цей документ регулює майнові відносини між подружжям, тож в ньому можна вказати, кому залишиться квартира у випадку розлучення.

Раніше ми писали, чи визнають фактичний шлюб для поділу майна при розлученні, якщо один з подружжя перебував в офіційному шлюбі.

Також дізнавайтеся, скільки коштує розлучення в Україні.