Коли шлюб тріщить по швах — скільки коштує розлучення в Україні

Чоловік знімає обручку. Фото: Freepik

Процес розірвання шлюбу пов'язаний не лише з емоціями чи з юридичними питаннями, а й з фінансовими витратами. В Україні процедура розлучення може відрізнятися залежно від обставин: чи є спільні діти, майнові суперечки, чи обидві сторони згодні на розрив.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує розлучення в Україні.

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Державне мито та судовий збір — розмір у 2025 році

Держмито сплачується у тому випадку, коли розлучення відбувається через РАЦС. Якщо ж у подружжя є діти, то розірвати шлюб можна лише в суді й, відповідно, необхідно сплатити судовий збір.

У 2025 році це такі суми:

Держмито — 8,5 грн; Судовий збір — 1 211,20 грн.

Судовий збір сплачує позивач, або ж, за умови подання спільної заяви, кожен з подружжя — по 605,60 грн.

Оплату можна здійснити:

в касі банківського відділення;

в терміналі самообслуговування банку;

в інтернет-банку.

Для цього необхідно отримати в органі РАЦС або в суді реквізити або бланк квитанції. Чек про оплату мита чи судового збору є обов’язковим документом, що додається до заяви про розлучення.

В деяких випадках позивач може бути звільнений від сплати судового збору. Зокрема це:

інваліди I та II груп;

законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати судового збору здійснюється за письмовою заявою позивача, де вказуються підстави. Також треба додати копії документів, які підтверджують пільговий статус.

За що ще треба платити при розлученні

Судовий розгляд справи про розірвання шлюбу, який пов’язаний з поділом майна або визначенням подальшого місця проживання дітей, вимагає додаткових витрат. Залежно від обставин, може виникнути потреба в проведенні різних платних експертиз, як от:

оцінка вартості спільного майна;

визначення порядку поділу нерухомості;

експертиза психологічного стану дитини тощо.

Крім того, нерідко виникає необхідність в послугах нотаріуса для укладання письмової угоди про місце проживання дітей чи поділ майна, або оформлення довіреності на представництво інтересів в шлюборозлучному процесі, якщо хтось з подружжя не може з'явитися до РАЦСу чи суду.

У деяких ситуаціях при розлученні не обійтись і без послуг адвоката, наприклад, якщо необхідна допомога у таких питаннях:

складання позовної заяви;

подача документів до суду;

представництво або спільна участь у судових засіданнях;

підготовка і подача клопотань;

вимога аліментів;

оскарження судового рішення тощо.

Вартість юридичних послуг може варіюватися і залежить від багатьох обставин. На кінцеву суму впливає як кваліфікація та професійний досвід адвоката, так і об’єм та складність справи.

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