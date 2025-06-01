Когда брак трещит по швам — сколько стоит развод в Украине

Мужчина снимает обручальное кольцо. Фото: Freepik

Процесс расторжения брака связан не только с эмоциями или с юридическими вопросами, но и с финансовыми затратами. В Украине процедура развода может отличаться в зависимости от обстоятельств: есть ли общие дети, имущественные споры, обе стороны согласны на развод.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит развод в Украине.

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Госпошлина уплачивается в том случае, когда развод происходит через ЗАГС. Если же у супругов есть дети, то расторгнуть брак можно только в суде и, соответственно, необходимо оплатить судебный сбор.

В 2025 году это следующие суммы:

Госпошлина — 8,5 грн; Судебный сбор — 1 211,20 грн.

Судебный сбор оплачивает истец, или же, при условии подачи совместного заявления, каждый из супругов — по 605,60 грн.

Оплату можно осуществить:

в кассе банковского отделения;

в терминале самообслуживания банка;

в интернет-банке.

Для этого необходимо получить в органе ЗАГС или в суде реквизиты или бланк квитанции. Чек об оплате пошлины или судебного сбора является обязательным документом, который прилагается к заявлению о разводе.

В некоторых случаях истец может быть освобожден от уплаты судебного сбора. В частности это:

инвалиды I и II групп;

законные представители детей-инвалидов и недееспособных инвалидов;

граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты судебного сбора осуществляется по письменному заявлению истца, где указываются основания. Также надо приложить копии документов, подтверждающих льготный статус.

За что еще надо платить при разводе

Судебное рассмотрение дела о расторжении брака, которое связано с разделом имущества или определением дальнейшего места жительства детей, требует дополнительных расходов. В зависимости от обстоятельств, может возникнуть потребность в проведении различных платных экспертиз, таких как:

оценка стоимости общего имущества;

определение порядка раздела недвижимости;

экспертиза психологического состояния ребенка и тому подобное.

Кроме того, нередко возникает необходимость в услугах нотариуса для заключения письменного соглашения о месте проживания детей или разделе имущества, или оформления доверенности на представительство интересов в бракоразводном процессе, если кто-то из супругов не может явиться в ЗАГС или в суд.

В некоторых ситуациях при разводе не обойтись и без услуг адвоката, например, если необходима помощь в таких вопросах:

составление искового заявления;

подача документов в суд;

представительство или совместное участие в судебных заседаниях;

подготовка и подача ходатайств;

требование алиментов;

обжалование судебного решения и тому подобное.

Стоимость юридических услуг может варьироваться и зависит от многих обстоятельств. На конечную сумму влияет как квалификация и профессиональный опыт адвоката, так и объем и сложность дела.

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