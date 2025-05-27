Іпотека після розлучення у 2025 — хто платитиме кредит і отримає квартиру

Адвокат з документами та жінка з чоловіком. Фото: Freepik

Розлучення — це не лише емоційна, а і юридична та фінансова подія, яка часто супроводжується складними питаннями щодо поділу майна. Особливо гостро стоїть питання, що робити з іпотечною квартирою, якщо шлюб розпався, а кредит ще не виплачений.

Згідно з українським законодавством, майно, набуте подружжям під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, незалежно від того, на кого воно оформлене. Це правило стосується й іпотечного житла.

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"Адже, за висновками суду, поділ спільного майна між подружжя, в тому числі іпотечного майна, не вважається розпорядженням ним, оскільки на момент його передачі в іпотеку воно вже належало подружжю на праві спільної сумісної власності в силу закону", — пояснив у коментарі "РБК-Україна" адвокат Юрій Костинюк.

Це означає, що квартира, куплена в кредит під час шлюбу, підлягає поділу між колишнім подружжям, навіть якщо іпотека ще не погашена. Судова практика підтверджує, що поділ такого майна не порушує умов іпотечного договору, оскільки не змінює права власності, а лише розподіляє частки між співвласниками.

Як відбувається поділ іпотечного житла

При розлученні іпотечне майно зазвичай ділиться порівну, якщо інше не передбачено шлюбним договором або мировою угодою. За словами Костинюка, після розлучення подружжя:

отримує по 50% від іпотечної квартири за рішенням суду;

несе солідарну відповідальність за виплату кредиту в межах своїх часток;

має право володіти та користуватися майном, але без права розпорядження (продажу, дарування чи передачі третім особам).

"При цьому вони як співвласники мають право володіти та користуватися переданим в іпотеку майном", — зауважив юрист.

Таким чином, обидва експодружжя можуть проживати у квартирі або здавати її в оренду за спільною згодою, але продати чи подарувати її без згоди банку неможливо. Банк як іпотекотримач зберігає право на майно до повного погашення кредиту.

Хто сплачує іпотечний борг після розлучення

Один із найскладніших моментів — це розподіл іпотечних зобов’язань. Згідно із законом, обидва члени подружжя несуть солідарну відповідальність перед банком. Це означає, що банк може вимагати виплати кредиту від будь-кого з них, незалежно від того, хто фактично проживає у квартирі чи хто вносив платежі під час шлюбу.

Утім, між собою експодружжя можуть домовитися про розподіл платежів. Наприклад, один із них може взяти на себе повну відповідальність за виплату кредиту в обмін на більшу частку майна після погашення іпотеки. Такі домовленості мають бути зафіксовані письмово та, бажано, нотаріально. Якщо згоди немає, суд може визначити порядок виплат, враховуючи фінансові можливості сторін.

Практичні поради для подружжя

Заздалегідь домовтесь про розподіл боргу — домовленість, засвідчена нотаріально, спростить спілкування з банком. Не ігноруйте банківські повідомлення — у разі прострочень штрафи можуть стосуватися обох сторін. Подумайте про рефінансування — у деяких випадках можливо оформити новий кредит лише на одного з колишніх партнерів. Зафіксуйте фактичне користування житлом — хто проживатиме, хто здає в оренду — це важливо для подальших розрахунків і взаєморозуміння.

Що ще варто знати українцям

В Україні іпотека перестала бути інструментом лише для обраних і все більше позиціюється як доступний соціальний механізм. Завдяки державній програмі "єОселя" ключовою перешкодою для отримання кредиту тепер є не стільки відсоткова ставка, скільки відповідність позичальника суворим критеріям. Серед цих критеріїв стабільний дохід є одним із найважливіших.

Також ми розповідали, що можна легко й законно перевірити, чи володіє фізична або юридична особа нерухомістю. Для цього достатньо скористатися відкритим Державним реєстром речових прав. Цей реєстр дозволяє кожному охочому отримати вичерпну інформацію про власність, наявність обтяжень, іпотек та інші важливі правові аспекти, що стосуються нерухомого майна.