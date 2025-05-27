Ипотека после развода в 2025 — кто будет платить кредит и получит квартиру

Адвокат с документами, женщина и мужчина. Фото: Freepik

Развод — это не только эмоциональное, но и юридическое и финансовое событие, которое часто сопровождается сложными вопросами по разделу имущества. Особенно остро стоит вопрос, что делать с ипотечной квартирой, если брак распался, а кредит еще не выплачен.

Согласно украинскому законодательству, имущество, приобретенное супругами во время брака, считается общей совместной собственностью, независимо от того, на кого оно оформлено. Это правило касается и ипотечного жилья.

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"Ведь, по выводам суда, раздел общего имущества между супругами, в том числе ипотечного имущества, не считается распоряжением им, поскольку на момент его передачи в ипотеку оно уже принадлежало супругам на праве общей совместной собственности в силу закона", — пояснил в комментарии "РБК-Украина" адвокат Юрий Костынюк.

Это означает, что квартира, купленная в кредит во время брака, подлежит разделу между бывшими супругами, даже если ипотека еще не погашена. Судебная практика подтверждает, что раздел такого имущества не нарушает условий ипотечного договора, поскольку не меняет права собственности, а лишь распределяет доли между совладельцами.

Как происходит раздел ипотечного жилья

При разводе ипотечное имущество обычно делится поровну, если иное не предусмотрено брачным договором или мировым соглашением. По словам Костынюка, после развода супруги:

получают по 50% от ипотечной квартиры по решению суда;

несут солидарную ответственность за выплату кредита в пределах своих долей;

имеет право владеть и пользоваться имуществом, но без права распоряжения (продажи, дарения или передачи третьим лицам).

"При этом они как совладельцы имеют право владеть и пользоваться переданным в ипотеку имуществом", — отметил юрист.

Таким образом, оба экс-супруга могут проживать в квартире или сдавать ее в аренду по общему согласию, но продать или подарить ее без согласия банка невозможно. Банк, как ипотекодержатель, сохраняет право на имущество до полного погашения кредита.

Кто платит ипотечный долг после развода

Один из самых сложных моментов — это распределение ипотечных обязательств. По закону, оба супруга несут солидарную ответственность перед банком. Это означает, что банк может требовать выплаты кредита от любого из них, независимо от того, кто фактически проживает в квартире или кто вносил платежи во время брака.

Впрочем, между собой экс-супруги могут договориться о распределении платежей. Например, один из них может взять на себя полную ответственность за выплату кредита в обмен на большую долю имущества после погашения ипотеки. Такие договоренности должны быть зафиксированы письменно и, желательно, нотариально. Если согласия нет, суд может определить порядок выплат, учитывая финансовые возможности сторон.

Практические советы для супругов

Заранее договоритесь о распределении долга — договоренность, заверенная нотариально, упростит общение с банком. Не игнорируйте банковские уведомления — в случае просрочек штрафы могут касаться обеих сторон. Подумайте о рефинансировании — в некоторых случаях возможно оформить новый кредит только на одного из бывших партнеров. Зафиксируйте фактическое пользование жильем — кто будет проживать, кто сдает в аренду — это важно для дальнейших расчетов и взаимопонимания.

Что еще стоит знать украинцам

В Украине ипотека перестала быть инструментом только для избранных и все больше позиционируется как доступный социальный механизм. Благодаря государственной программе "єОселя" ключевым препятствием для получения кредита теперь является не столько процентная ставка, сколько соответствие заемщика строгим критериям. Среди этих критериев стабильный доход является одним из важнейших.

Также мы рассказывали, что можно легко и законно проверить, владеет ли физическое или юридическое лицо недвижимостью. Для этого достаточно воспользоваться открытым Государственным реестром вещных прав. Этот реестр позволяет каждому желающему получить исчерпывающую информацию о собственности, наличие обременений, ипотек и другие важные правовые аспекты, касающиеся недвижимого имущества.