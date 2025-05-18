Як перевірити, чи є у людини нерухомість в Україні у 2025 році — офіційні способи

Хто в домі господар — як швидко встановити власника нерухомості
В Україні існує цілком легальний і доступний спосіб перевірити, чи володіє конкретна фізична або юридична особа нерухомим майном. Доступ до Державного реєстру речових прав відкритий, і це дає змогу кожному, хто має інтерес, отримати інформацію про власність, обтяження, іпотеки та інші правові нюанси, пов’язані з нерухомістю.
Дізнатися про нерухомість людини може бути корисним у різних ситуаціях: від перевірки потенційного бізнес-партнера до аналізу майнового стану боржника. Відкритість реєстру в Україні забезпечує прозорість і допомагає уникнути шахрайства. Однак варто пам’ятати про етичні аспекти та законність використання отриманих даних.
Як зазначено на порталі "Дія", Державний реєстр речових прав на нерухоме майно містить детальну інформацію про:
- власність особи: квартири, будинки, комерційна нерухомість, земельні ділянки;
- обтяження майна: іпотеки, застави, арешти в рамках виконавчих проваджень чи кримінальних справ;
- договори оренди: земельні ділянки, а також житлова чи комерційна нерухомість із терміном дії понад три роки;
- історичні дані: відомості про набуття, зміну чи припинення прав на майно в хронологічному порядку;
- інформацію про запити: хто саме цікавився даними про нерухомість певної особи.
Крім того, для багатоквартирних будинків можна отримати дані про всі зареєстровані права власності на квартири чи нежитлові приміщення в будинку.
Де і як подати запит
Дані з Державного реєстру можна отримати:
- через Онлайн будинок юстиції;
- особисто — у ЦНАПі, у державного або приватного нотаріуса, державного реєстратора чи у виконавчих органах місцевої влади.
Потрібно лише подати заяву, надати документ про оплату адміністративного збору, а також документ, що посвідчує особу. Заяву може подати й уповноважений представник за довіреністю.
Умови доступу та вартість послуги
Інформація надається на платній основі, окрім окремих випадків, передбачених законом. Тарифи на 2025 рік:
- у паперовій формі: 0,025 прожиткового мінімуму (приблизно 100 грн);
- в електронній формі: 0,0125 прожиткового мінімуму (приблизно 50 грн).
Усі запити обробляються впродовж одного календарного дня.
У запиті важливо вказати точні ідентифікаційні дані особи або об'єкта нерухомості. Доступ до персональних даних третіх осіб регулюється законом, тому є обмеження: наприклад, не можна отримати дані про майно без вказівки імені та податкового номера або серії й номера паспорта.
Нюанси та застереження
- Перевірка особи. Державний реєстратор обов’язково перевіряє особу заявника за паспортом або іншим документом. Для юридичних осіб перевіряються повноваження представника через Єдиний державний реєстр.
- Конфіденційність. Реєстр відкритий, але інформація про запити фіксується, тож власник майна може дізнатися, хто цікавився його нерухомістю.
- Обмеження доступу. Деякі дані можуть бути недоступними через судові рішення чи інші обмеження.
- Точність даних. Переконайтеся, що ви правильно вказали ПІБ чи ідентифікаційний код особи, інакше інформація може бути неповною.
Що ще варто знати українцям
Придбання квартири може обернутися неприємністю, якщо виявиться, що в ній зареєстровані сторонні особи, виписати яких буває складно. Це створює загрозу для права власності та руйнує плани на ремонт. Хоча у 2025 році отримати інформацію про зареєстрованих стало простіше завдяки цифровим сервісам, ці дані залишаються конфіденційними та охороняються законом.
А для законного розпорядження нерухомим майном в Україні у 2025 році необхідно чітко розуміти аспекти права власності. Законодавство детально регламентує процедури купівлі-продажу, дарування та оформлення спадщини, тому важливо знати етапи набуття права власності, порядок реєстрації, перелік документів і потенційні перешкоди.
Читайте Новини.LIVE!