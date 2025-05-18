Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Нерухомість Хто в домі господар — як швидко встановити власника нерухомості

Хто в домі господар — як швидко встановити власника нерухомості

Ua en ru
Дата публікації: 18 травня 2025 15:15
Як перевірити, чи є у людини нерухомість в Україні у 2025 році — офіційні способи
Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні існує цілком легальний і доступний спосіб перевірити, чи володіє конкретна фізична або юридична особа нерухомим майном. Доступ до Державного реєстру речових прав відкритий, і це дає змогу кожному, хто має інтерес, отримати інформацію про власність, обтяження, іпотеки та інші правові нюанси, пов’язані з нерухомістю.

Дізнатися про нерухомість людини може бути корисним у різних ситуаціях: від перевірки потенційного бізнес-партнера до аналізу майнового стану боржника. Відкритість реєстру в Україні забезпечує прозорість і допомагає уникнути шахрайства. Однак варто пам’ятати про етичні аспекти та законність використання отриманих даних.

Реклама
Читайте також:

Як зазначено на порталі "Дія", Державний реєстр речових прав на нерухоме майно містить детальну інформацію про:

  • власність особи: квартири, будинки, комерційна нерухомість, земельні ділянки;
  • обтяження майна: іпотеки, застави, арешти в рамках виконавчих проваджень чи кримінальних справ;
  • договори оренди: земельні ділянки, а також житлова чи комерційна нерухомість із терміном дії понад три роки;
  • історичні дані: відомості про набуття, зміну чи припинення прав на майно в хронологічному порядку;
  • інформацію про запити: хто саме цікавився даними про нерухомість певної особи.

Крім того, для багатоквартирних будинків можна отримати дані про всі зареєстровані права власності на квартири чи нежитлові приміщення в будинку.

Де і як подати запит

Дані з Державного реєстру можна отримати:

  • через Онлайн будинок юстиції;
  • особисто — у ЦНАПі, у державного або приватного нотаріуса, державного реєстратора чи у виконавчих органах місцевої влади.

Потрібно лише подати заяву, надати документ про оплату адміністративного збору, а також документ, що посвідчує особу. Заяву може подати й уповноважений представник за довіреністю.

Умови доступу та вартість послуги

Інформація надається на платній основі, окрім окремих випадків, передбачених законом. Тарифи на 2025 рік:

  • у паперовій формі: 0,025 прожиткового мінімуму (приблизно 100 грн);
  • в електронній формі: 0,0125 прожиткового мінімуму (приблизно 50 грн).

Усі запити обробляються впродовж одного календарного дня.

У запиті важливо вказати точні ідентифікаційні дані особи або об'єкта нерухомості. Доступ до персональних даних третіх осіб регулюється законом, тому є обмеження: наприклад, не можна отримати дані про майно без вказівки імені та податкового номера або серії й номера паспорта.

Нюанси та застереження

  • Перевірка особи. Державний реєстратор обов’язково перевіряє особу заявника за паспортом або іншим документом. Для юридичних осіб перевіряються повноваження представника через Єдиний державний реєстр.
  • Конфіденційність. Реєстр відкритий, але інформація про запити фіксується, тож власник майна може дізнатися, хто цікавився його нерухомістю.
  • Обмеження доступу. Деякі дані можуть бути недоступними через судові рішення чи інші обмеження.
  • Точність даних. Переконайтеся, що ви правильно вказали ПІБ чи ідентифікаційний код особи, інакше інформація може бути неповною.

Що ще варто знати українцям

Придбання квартири може обернутися неприємністю, якщо виявиться, що в ній зареєстровані сторонні особи, виписати яких буває складно. Це створює загрозу для права власності та руйнує плани на ремонт. Хоча у 2025 році отримати інформацію про зареєстрованих стало простіше завдяки цифровим сервісам, ці дані залишаються конфіденційними та охороняються законом.

А для законного розпорядження нерухомим майном в Україні у 2025 році необхідно чітко розуміти аспекти права власності. Законодавство детально регламентує процедури купівлі-продажу, дарування та оформлення спадщини, тому важливо знати етапи набуття права власності, порядок реєстрації, перелік документів і потенційні перешкоди.

нерухомість документи будинок квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /