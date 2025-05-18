Як перевірити, чи є у людини нерухомість в Україні у 2025 році — офіційні способи

Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik

В Україні існує цілком легальний і доступний спосіб перевірити, чи володіє конкретна фізична або юридична особа нерухомим майном. Доступ до Державного реєстру речових прав відкритий, і це дає змогу кожному, хто має інтерес, отримати інформацію про власність, обтяження, іпотеки та інші правові нюанси, пов’язані з нерухомістю.

Дізнатися про нерухомість людини може бути корисним у різних ситуаціях: від перевірки потенційного бізнес-партнера до аналізу майнового стану боржника. Відкритість реєстру в Україні забезпечує прозорість і допомагає уникнути шахрайства. Однак варто пам’ятати про етичні аспекти та законність використання отриманих даних.

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Як зазначено на порталі "Дія", Державний реєстр речових прав на нерухоме майно містить детальну інформацію про:

власність особи: квартири, будинки, комерційна нерухомість, земельні ділянки;

обтяження майна: іпотеки, застави, арешти в рамках виконавчих проваджень чи кримінальних справ;

договори оренди: земельні ділянки, а також житлова чи комерційна нерухомість із терміном дії понад три роки;

історичні дані: відомості про набуття, зміну чи припинення прав на майно в хронологічному порядку;

інформацію про запити: хто саме цікавився даними про нерухомість певної особи.

Крім того, для багатоквартирних будинків можна отримати дані про всі зареєстровані права власності на квартири чи нежитлові приміщення в будинку.

Де і як подати запит

Дані з Державного реєстру можна отримати:

через Онлайн будинок юстиції;

особисто — у ЦНАПі, у державного або приватного нотаріуса, державного реєстратора чи у виконавчих органах місцевої влади.

Потрібно лише подати заяву, надати документ про оплату адміністративного збору, а також документ, що посвідчує особу. Заяву може подати й уповноважений представник за довіреністю.

Умови доступу та вартість послуги

Інформація надається на платній основі, окрім окремих випадків, передбачених законом. Тарифи на 2025 рік:

у паперовій формі: 0,025 прожиткового мінімуму (приблизно 100 грн);

в електронній формі: 0,0125 прожиткового мінімуму (приблизно 50 грн).

Усі запити обробляються впродовж одного календарного дня.

У запиті важливо вказати точні ідентифікаційні дані особи або об'єкта нерухомості. Доступ до персональних даних третіх осіб регулюється законом, тому є обмеження: наприклад, не можна отримати дані про майно без вказівки імені та податкового номера або серії й номера паспорта.

Нюанси та застереження

Перевірка особи. Державний реєстратор обов’язково перевіряє особу заявника за паспортом або іншим документом. Для юридичних осіб перевіряються повноваження представника через Єдиний державний реєстр.

Конфіденційність. Реєстр відкритий, але інформація про запити фіксується, тож власник майна може дізнатися, хто цікавився його нерухомістю.

Обмеження доступу. Деякі дані можуть бути недоступними через судові рішення чи інші обмеження.

Точність даних. Переконайтеся, що ви правильно вказали ПІБ чи ідентифікаційний код особи, інакше інформація може бути неповною.

Що ще варто знати українцям

Придбання квартири може обернутися неприємністю, якщо виявиться, що в ній зареєстровані сторонні особи, виписати яких буває складно. Це створює загрозу для права власності та руйнує плани на ремонт. Хоча у 2025 році отримати інформацію про зареєстрованих стало простіше завдяки цифровим сервісам, ці дані залишаються конфіденційними та охороняються законом.

А для законного розпорядження нерухомим майном в Україні у 2025 році необхідно чітко розуміти аспекти права власності. Законодавство детально регламентує процедури купівлі-продажу, дарування та оформлення спадщини, тому важливо знати етапи набуття права власності, порядок реєстрації, перелік документів і потенційні перешкоди.