Як перевірити, хто прописаний у квартирі — способи, обмеження, наслідки

Чоловік і жінка з документами. Фото: Freepik

Уявіть: ви купуєте квартиру, інвестуєте в неї свої заощадження, плануєте ремонт, а згодом дізнаєтесь, що там хтось давно зареєстрований — і виписати його непросто. Це не лише неприємний сюрприз, а й реальна загроза вашим правам на майно. У 2025 році, коли цифрові послуги розвиваються, дізнатися, хто зареєстрований у житлі, стало легше. Проте ця інформація залишається чутливою й захищеною законом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому важливо перевіряти, хто прописаний у квартирі, як це зробити законно та які інструменти для цього доступні в Україні у 2025 році.

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Коли важливо знати, хто зареєстрований у квартирі

Перевірка прописки — це не просто формальність, а необхідний крок для захисту ваших інтересів. Ось основні ситуації, коли ця інформація стає ключовою:

перед купівлею нерухомості. Найчастіше потреба у перевірці виникає перед придбанням житла. Реєстрація сторонніх осіб у квартирі може стати перешкодою для нового власника. Особа, яка має прописку, зберігає право проживати у квартирі навіть після її продажу, якщо не була належним чином виписана. Це може призвести до судових розглядів або необхідності примусового зняття з реєстрації;

Найчастіше потреба у перевірці виникає перед придбанням житла. Реєстрація сторонніх осіб у квартирі може стати перешкодою для нового власника. Особа, яка має прописку, зберігає право проживати у квартирі навіть після її продажу, якщо не була належним чином виписана. Це може призвести до судових розглядів або необхідності примусового зняття з реєстрації; під час оренди. Власники, які здають житло в оренду, також мають бути в курсі, хто офіційно зареєстрований. Інакше є ризик, що у квартирі з’являться "зайві" мешканці, а комунальні послуги нараховуватимуться не за фактом проживання, а за кількістю прописаних;

Власники, які здають житло в оренду, також мають бути в курсі, хто офіційно зареєстрований. Інакше є ризик, що у квартирі з’являться "зайві" мешканці, а комунальні послуги нараховуватимуться не за фактом проживання, а за кількістю прописаних; для участі в соцпрограмах. Кількість зареєстрованих у помешканні людей впливає на можливість отримання пільг, субсидій, а також на розмір допомоги, передбаченої державою;

Кількість зареєстрованих у помешканні людей впливає на можливість отримання пільг, субсидій, а також на розмір допомоги, передбаченої державою; у правових справах. Під час розлучень, спадкових процесів або суперечок про право користування житлом дані про реєстрацію мають юридичну силу.

Як дізнатися, хто прописаний у квартирі

ЦНАП: офіційно, але не завжди просто

У Центрі надання адмінпослуг можна отримати витяг з Реєстру територіальної громади. Але тільки якщо ви — власник або уповноважений представник. Інформація третім особам не надається.

Нотаріус: якщо ви — сторона угоди

Нотаріус має право надіслати запит про зареєстрованих осіб, якщо мова йде про нотаріальну дію, наприклад, спадкування або купівлю-продаж.

ЖЕК або ОСББ: побутова інформативність

Деякі об’єднання співвласників або ЖЕКи мають інформацію про зареєстрованих осіб, однак не завжди надають її офіційно. Переважно — лише власнику.

Суд: коли потрібно обґрунтувати інтерес

Якщо ваше право як власника або спадкоємця порушене, суд може винести ухвалу на отримання такої інформації, яка стане підставою для офіційного запиту.

Поліція або податкова: у виняткових випадках

Такі структури можуть допомогти, якщо йдеться про кримінальні чи адміністративні справи. Звичайні побутові запити тут не розглядають.

Також можна дізнатися про прописаних онлайн. Найефективніший інструмент — портал "Дія".

Як це працює:

авторизуйтесь на сайті через електронний підпис або BankID;

у каталозі знайдіть послугу, пов’язану з реєстрацією місця проживання;

подайте запит — система надасть інформацію лише про кількість зареєстрованих осіб у вашому житлі, без розкриття їхніх персональних даних;

отримайте інформацію після обробки запиту (зазвичай протягом 1-3 днів).

Повний доступ до даних про прописаних осіб надається лише власникам житла або їхнім законним представникам відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Що робити, якщо виявили сторонню особу

Перевірити документи на право власності.

З’ясувати підставу реєстрації сторонньої особи.

Домовитися про виписку добровільно.

У разі відмови — звернутися до суду з позовом про зняття з реєстрації.

Захист персональних даних і законність

Інформація про прописку є конфіденційною, і доступ до неї обмежений. Органи влади надають дані лише за наявності законних підстав, таких як право власності чи судове рішення.

Портал "Дія" спрощує процес, але навіть тут потрібна верифікація особи. Незаконне отримання таких даних може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Як повідомлялось, в Україні нерідко трапляються випадки проживання у квартирі без офіційної реєстрації, часто це бувають родичі, друзі або неоформлені орендарі. Проблема виникає, коли ці особи відмовляються виїжджати, ставлячи власника перед питанням про його права та подальші дії. В такій ситуації власнику важливо знати свої законні можливості для врегулювання питання.

А житлові спори є особливо складними через тісний зв'язок між правом власності та правом на проживання. Хоча реєстрація надає статус мешканця, що іноді помилково вважається безстроковим, існують законні підстави для зняття з реєстрації. Однак, деякі категорії громадян захищені від виселення навіть за рішенням суду.