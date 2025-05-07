Як виселити людину з квартири, якщо вона не прописана

Чоловік на фоні коробок. Фото: Freepik

В Україні ситуації, коли у квартирі мешкає людина без офіційної реєстрації, не є рідкістю. Зазвичай це родичі, знайомі, колишні партнери або орендарі, з якими договір не оформлений належним чином. Проблема виникає тоді, коли така особа відмовляється добровільно звільнити приміщення, а власник не знає, з чого почати і які має права.

Як пояснюю адвокатка Тетяна Догонова, для законного виселення людини, яка не має прописки у квартирі, потрібні вагомі підстави, передбачені Цивільним кодексом України та Законом "Про житловий фонд". Найпоширеніші причини включають порушення умов договору оренди, наприклад, несплату оренди чи псування майна, а також проживання без правових підстав.

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Сюди ж належать антисоціальна поведінка, що порушує права сусідів, або сімейні конфлікти, коли людина, наприклад, колишній партнер, відмовляється залишити житло.

Власнику необхідно зібрати докази, такі як листування, квитанції чи скарги сусідів, щоб обґрунтувати свої вимоги.

Яка процедура: коротко, але по суті

Процес починається зі збирання доказів: підтвердження права власності, можливо — документального підтвердження відсутності згоди на проживання. У суді доведеться обґрунтувати, чому присутність цієї особи є неправомірною та порушує ваші інтереси.

Суд зважатиме на кілька факторів: чи була згода власника на проживання, чи є родинні стосунки, як довго особа мешкає в приміщенні, чи здійснювала вона оплату за комунальні та інші послуги. У 2025 році судова практика дедалі частіше стає на бік власника, якщо немає чинного договору, а прописка відсутня.

Після позитивного рішення суду виконавча служба забезпечує примусове виселення, якщо мешканець і надалі відмовляється залишити квартиру.

Особливості залежно від типу житла

Процедура виселення залежить від типу квартири:

у приватному житлі власнику достатньо довести відсутність у людини права на проживання, після чого суд виносить рішення;

в орендованому помешканні розірвання договору оренди можливе після попередження, але за відмови орендаря потрібен суд;

у державних чи комунальних квартирах процес складніший, адже потрібна згода місцевих органів, хоча непрописана особа має мінімальні права.

Складні ситуації та їх вирішення

Іноді виселення ускладнюється через специфічні обставини. Наприклад, якщо особа ігнорує судове рішення, виконавча служба та правоохоронці можуть здійснити примусове виселення.

Якщо у квартирі є неповнолітні чи особи з обмеженими можливостями, суд може вимагати альтернативне житло.

У випадках тривалого проживання без договору суд може визнати права особи, тож власнику потрібно чітко довести незаконність перебування.

Якщо ви вже зіткнулися з такою проблемою

Найголовніше — не йти на конфлікт і не діяти самостійно. Зміна замків, відключення комунікацій, силове виселення можуть обернутися кримінальним провадженням. Навіть якщо людина без прописки — формально вона вважається такою, що мешкає у приміщенні, і її права підлягають захисту в суді.

Замість цього варто подати цивільний позов із вимогою звільнити житло. Ви можете одночасно просити суд заборонити користування майном, якщо особа створює загрозу або порушує ваші права як власника.

Чи завжди потрібен суд

Існують рідкісні винятки, коли особа добровільно погоджується виїхати після усного або письмового прохання. Проте якщо вона відмовляється, суд — єдиний дієвий інструмент. У 2025 році українське законодавство не передбачає спрощених механізмів для виселення без рішення суду, навіть у разі відсутності реєстрації.

Як повідомлялось, через війну багато українців були змушені змінити місце проживання та роботи, що зумовлює необхідність оновлення реєстраційних даних. Процедура "виписки" може здаватися складною через бюрократію, але насправді вона є досить простою, якщо знати правильний порядок дій. Вчасне оновлення цих даних є важливим кроком для громадян в умовах воєнного стану.

Також ми розповідали, де можна зареєструватись, якщо немає власної квартири, адже прописка зберігає свою значущість, відкриваючи шлях до багатьох державних сервісів. Для людей без зареєстрованого місця проживання це може стати серйозною проблемою в повсякденному житті.