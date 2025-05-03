Зміна прописки в 2025 році — як вказати нову адресу власнику ID-картки

Чоловік тримає ID-картки. Фото: dmsu.gov.ua

У 2025 році процедура зміни місця проживання у паспорті у формі ID-картки залишається простою, хоча й вимагає уважності до деталей. Важливо розуміти: зміна прописки — це не просто формальність, а ключовий елемент вашої юридичної видимості у державних сервісах. І тепер усе впирається у правильну зміну даних саме на чіпі.

Як зазначають у Державній міграційній службі, ID-картка — це не лише документ, що посвідчує особу, а й носій важливої інформації, зокрема про зареєстроване місце проживання. Ця інформація записана на безконтактному електронному чіпі, який містить дані, що дублюють візуальну частину картки, а також змінні відомості, такі як адреса.

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Оновлення прописки необхідне для:

офіційного підтвердження місця проживання для банків, роботодавців чи державних установ;

отримання адміністративних послуг, соціальних виплат чи медичного обслуговування;

уникнення штрафів за невідповідність даних у документах.

У ДМС підкреслюють, що людина може мати лише одне зареєстроване або задеклароване місце проживання — це правило діє по всій Україні.

Покрокова інструкція: як змінити місце проживання в ID-картці

Отримайте довідку про реєстрацію місця проживання

Для зміни прописки вам потрібен документ, що підтверджує нове місце проживання. Це може бути витяг із реєстру територіальної громади, виданий органом реєстрації, Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) або сільським головою. Або електронний витяг через портал чи застосунок "Дія". Електронний і паперовий витяги мають однакову юридичну силу.

Якщо ви знімаєтесь із попереднього місця реєстрації, отримайте довідку про зняття з реєстрації.

Підготуйте необхідні документи

Для внесення змін до чіпа ID-картки вам знадобляться:

ID-картка;

довідка про реєстрацію місця проживання або зняття з попередньої прописки;

PIN1/PUK1 та PIN2/PUK2 коди, які видаються під час оформлення ID-картки.

Зверніться до ДМС

Змінити інформацію на чіпі ID-картки можна в будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від вашого місця проживання. Вам потрібно буде особисто подати документи, надати ID-картку та довідку та вказати PIN/PUK-коди для доступу до чіпа.

Процедура внесення змін безплатна, а обмін ID-картки не потрібен, якщо вона не пошкоджена.

Отримайте підтвердження

Після внесення змін до чіпа ви отримаєте оновлені дані, які можна перевірити через спеціальні зчитувальні пристрої в ДМС, ЦНАПі або через "Дію". Переконайтеся, що нова адреса коректно відображається.

Цифрові можливості: роль "Дії" у зміні прописки

У 2025 році портал і застосунок "Дія" значно спрощують процес. Ви можете:

подати заяву на зміну місця проживання онлайн (за наявності цифрового підпису);

отримати електронний витяг із реєстру територіальної громади;

перевірити статус оновлення даних.

Для завершення процедури все одно потрібно відвідати ДМС, щоб внести зміни на чіп ID-картки. Проте "Дія" економить час на отриманні довідок і подачі заяв.

Як повідомлялось, у травні 2025 року реєстрація місця проживання залишається важливим питанням для багатьох українців. Відсутність прописки може стати джерелом занепокоєння, оскільки законодавство України передбачає штрафи за недотримання цієї вимоги.

Також ми розповідали, що коли пересування стає звичним явищем, тимчасова реєстрація місця проживання стає особливо важливою. Це ключовий правовий інструмент, що дає змогу громадянам легально перебувати далеко від їхнього постійного місця реєстрації. Хоча в Україні цей механізм ще не до кінця зрозумілий, він є надзвичайно важливим для багатьох.