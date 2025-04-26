Як довести фактичне місце проживання в Україні у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні все частіше виникає необхідність юридично підтвердити фактичне місце проживання. Це потрібно не лише для отримання соціальних послуг, а й у справах щодо спадщини, реєстрації шлюбу, подачі документів на громадянство, а також для уникнення непорозумінь у разі судових чи адміністративних спорів. Особливо актуальним це питання стало на тлі великої кількості внутрішньо переміщених осіб, які часто проживають без офіційної реєстрації.

Як зазначено на порталі Дія, довідка про фактичне місце проживання є офіційним документом, який підтверджує, де ви фактично проживаєте. Вона необхідна для:

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набуття громадянства. Підтвердження проживання в Україні протягом визначеного терміну;

соціальних виплат та пенсії. Органи соціального захисту вимагають довідку для призначення допомог;

оформлення спадщини. Для підтвердження місця проживання спадкоємця чи спадкодавця;

реєстрації шлюбу. Деякі РАЦСи вимагають довідку для оформлення;

інших адміністративних процедур. Наприклад, для участі у місцевих виборах чи отримання пільг.

У 2025 році ця довідка залишається важливим інструментом для взаємодії з державними органами, але її видача залежить від рішень місцевих органів самоврядування (ОМС).

Де і як отримати довідку

Оскільки централізованого механізму видачі довідок немає, їх видача здійснюється на розсуд місцевих органів самоврядування. Це означає, що деякі Центри надання адміністративних послуг чи міські ради можуть надавати таку послугу, а інші — ні. Тому перше, що варто зробити — уточнити у своїй територіальній громаді, чи ухвалено індивідуальне рішення щодо видачі таких довідок.

Звернутися можна до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАПу, якщо такий функціонує у вашій місцевості.

Подати документи можна особисто, через уповноважену особу, або поштою (рекомендованим листом).

Варто зазначити, що видача довідки про фактичне місце проживання не є обов’язковою для всіх ОМС чи ЦНАПів. Це залежить від індивідуального рішення кожного органу самоврядування. У 2025 році ця практика залишається неоднорідною: у великих містах, як от Київ чи Львів, процедура зазвичай налагоджена, тоді як у маленьких громадах можуть виникати труднощі через брак ресурсів чи нормативної бази.

Які документи потрібні

Для отримання довідки необхідно підготувати:

заяву. Складається у довільній формі або за зразком, наданим ОМС/ЦНАП;

паспорт громадянина України. Оригінал і копія;

свідоцтва про народження дітей (за наявності). Для підтвердження складу сім’ї;

акт підтвердження фактичного місця проживання. Може складатися комісією ОМС після перевірки;

документ про право власності чи користування житлом. Наприклад, договір оренди, витяг із реєстру прав на нерухоме майно.

Усі документи мають бути достовірними — подання неправдивих відомостей є підставою для відмови отримання довідки.

У більшості випадків послуга безплатна. Але деякі органи можуть стягувати адміністративний збір. Термін надання довідки — до одного робочого дня, якщо документи подано в повному обсязі.

Як довести проживання без офіційної реєстрації

Наявність прописки (реєстрації місця проживання) не завжди відображає реальний стан речей. Людина може роками жити в іншому місці — у родичів, в орендованому житлі чи у службовому приміщенні. У таких випадках для доведення фактичного місця проживання можна використати:

акт обстеження житлових умов, підписаний представниками місцевого органу влади;

письмові свідчення сусідів;

платіжки за комунальні послуги, оформлені на ім’я заявника;

договір оренди житла, навіть не нотаріально завірений.

Чим більше доказів — тим вище шанси на отримання довідки.

Якщо відмовили — як діяти

Поширені причини відмови:

подання неповного пакета документів;

виявлення недостовірних даних;

відсутність у громаді рішення про надання такої послуги.

У разі відмови варто спочатку звернутися з письмовою заявою до органу, який її виніс. Якщо не допомогло — оскаржити рішення в окружному адміністративному суді.

Як повідомлялось, у 2025 році українці можуть зареєструвати своє місце проживання як особисто, звернувшись до ЦНАПу, так і онлайн через застосунок "Дія", використовуючи спрощену процедуру. Важливим аспектом для громадян залишається розмір адміністративного збору, оскільки він визначає терміни розгляду заяви та спосіб її подання. Таким чином, хоча сервіси реєстрації є доступними, фінансове питання залишається значущим для багатьох.

Зазначимо також, згідно з Конституцією України та міжнародними правовими документами, кожен українець має право вільно обирати та змінювати своє місце проживання. Це право є ключовим елементом особистої свободи та належить до основних цивільних прав громадян.