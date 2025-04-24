Прописка 2025 — як чоловікам знятися з реєстрації місця проживання у 2025 році

Чоловік у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році процедура зняття з реєстрації місця проживання для чоловіків, особливо призовників і військовозобов’язаних, залишається актуальною та складною через посилений контроль у період воєнного стану. Законодавство України чітко регулює цей процес, вимагаючи від громадян повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміну місця проживання. Порушення цих вимог може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Зміна місця проживання для військовозобов’язаних і призовників регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу". Зокрема, стаття 37 цього закону зобов’язує громадян протягом 7 днів після переїзду повідомити ТЦК для внесення змін до військово-облікових документів.

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"Призовник має право змінити місце проживання, але процес має певні юридичні нюанси, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування", — зазначає у коментарі "РБК-Україна" юрист Дмитро Франчук.

У період воєнного стану контроль за переміщеннями чоловіків значно посилений. Якщо ви не повідомите ТЦК про зміну адреси, це може бути кваліфіковано як порушення військового обліку. За статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП) штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень. У разі систематичного ухилення від обліку можлива кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Покрокова процедура зняття з реєстрації

Для чоловіків, які планують змінити місце проживання у 2025 році, важливо чітко дотримуватися встановленого порядку.

Отримання дозволу від ТЦК

Зверніться до ТЦК за старим місцем реєстрації із заявою, у якій вкажіть причини переїзду. На основі заяви вам видадуть документ-дозвіл на зняття з військового обліку.

Якщо ви отримали повістку або підлягаєте мобілізації, ТЦК може відмовити у видачі дозволу до завершення відповідних процедур.

Зняття з обліку за попередньою адресою

Після отримання дозволу зверніться до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для зняття з реєстрації за старою адресою. Вам видадуть довідку про зняття з обліку.

Реєстрація за новим місцем проживання

Після оформлення нової адреси в ЦНАП зверніться до ТЦК за новим місцем проживання. Подайте військово-облікові документи, щоб внести зміни до обліку.

Повідомлення ЦНАП про військовий облік

При реєстрації нового місця проживання в ЦНАП надайте військово-обліковий документ із відміткою про взяття на облік у новому ТЦК.

"Якщо ви підлягаєте мобілізації або отримали повістку, ТЦК може відмовити у дозволі на зняття з обліку до завершення процедури", — підкреслює Франчук.

Нюанси та потенційні проблеми

Процес зняття з реєстрації може ускладнюватися через бюрократичні затримки або відмови ТЦК. Ось ключові моменти, на які варто звернути увагу.

Посилений контроль під час воєнного стану

У 2025 році воєнний стан, ймовірно, продовжить впливати на процедури, пов’язані з переміщенням військовозобов’язаних. ТЦК можуть вимагати додаткових документів або проводити ретельніші перевірки.

Ризик штрафів

Неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання протягом 7 днів може призвести до адміністративного штрафу. У разі повторних порушень або ухилення від мобілізації можливе кримінальне переслідування.

Відмови ТЦК

Якщо ТЦК затримує видачу дозволу або відмовляє без обґрунтування, експерти радять діяти наступним чином:

направте письмову заяву, посилаючись на статтю 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

у разі повторної відмови подайте скаргу до керівника ТЦК або вищого органу військового управління;

зверніться до юриста для аналізу ситуації та підготовки документів.

"Контроль з боку ТЦК значно посилюється, і будь-які переміщення без погодження можуть мати серйозні наслідки", — застерігає Франчук.

Як повідомлялось, у світі, де люди часто змінюють місце перебування, тимчасова реєстрація є важливим юридичним кроком для законного проживання не за адресою постійної реєстрації. В Україні ця процедура, попри її значущість для багатьох, залишається не до кінця зрозумілою. Проте, це не просто формальність, а необхідний інструмент для забезпечення прав громадян.

Зазначимо також, відсутність прописки в Україні у 2025 році серйозно обмежує доступ до важливих державних і соціальних послуг, включно з нотаріальними та медичними. Через це оформлення реєстрації місця проживання є вкрай важливим.