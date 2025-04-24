Прописка 2025 - как мужчинам сняться с регистрации места жительства в 2025 году

Мужчина в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году процедура снятия с регистрации места жительства для мужчин, особенно призывников и военнообязанных, остается актуальной и сложной из-за усиленного контроля в период военного положения. Законодательство Украины четко регулирует этот процесс, требуя от граждан сообщать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменении места жительства. Нарушение этих требований может привести к штрафам или даже уголовной ответственности.

Изменение места жительства для военнообязанных и призывников регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности, статья 37 этого закона обязывает граждан в течение 7 дней после переезда уведомить ТЦК для внесения изменений в военно-учетные документы.

Реклама

Читайте также:

"Призывник имеет право сменить место жительства, но процесс имеет определенные юридические нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования", — отмечает в комментарии "РБК-Украина" юрист Дмитрий Франчук.

В период военного положения контроль за перемещениями мужчин значительно усилен. Если вы не сообщите ТЦК о смене адреса, это может быть квалифицировано как нарушение воинского учета. По статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУАП) штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен. В случае систематического уклонения от учета возможна уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Пошаговая процедура снятия с регистрации

Для мужчин, которые планируют сменить место жительства в 2025 году, важно четко придерживаться установленного порядка.

Получение разрешения от ТЦК

Обратитесь в ТЦК по старому месту регистрации с заявлением, в котором укажите причины переезда. На основе заявления вам выдадут документ-разрешение на снятие с воинского учета.

Если вы получили повестку или подлежат мобилизации, ТЦК может отказать в выдаче разрешения до завершения соответствующих процедур.

Снятие с учета по предыдущему адресу

После получения разрешения обратитесь в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для снятия с регистрации по старому адресу. Вам выдадут справку о снятии с учета.

Регистрация по новому месту жительства

После оформления нового адреса в ЦПАУ обратитесь в ТЦК по новому месту жительства. Подайте военно-учетные документы, чтобы внести изменения в учет.

Уведомление ЦПАУ о воинском учете

При регистрации нового места жительства в ЦПАУ предоставьте военно-учётный документ с отметкой о постановке на учет в новом ТЦК.

"Если вы подлежите мобилизации или получили повестку, ТЦК может отказать в разрешении на снятие с учета до завершения процедуры", — подчеркивает Франчук.

Нюансы и потенциальные проблемы

Процесс снятия с регистрации может усложняться из-за бюрократических задержек или отказов ТЦК. Вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.

Усиленный контроль во время военного положения

В 2025 году военное положение, вероятно, продолжит влиять на процедуры, связанные с перемещением военнообязанных. ТЦК могут требовать дополнительных документов или проводить более тщательные проверки.

Риск штрафов

Неуведомление ТЦК об изменении места жительства в течение 7 дней может привести к административному штрафу. В случае повторных нарушений или уклонения от мобилизации возможно уголовное преследование.

Отказы ТЦК

Если ТЦК задерживает выдачу разрешения или отказывает без обоснования, эксперты советуют действовать следующим образом:

направьте письменное заявление, ссылаясь на статью 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

в случае повторного отказа подайте жалобу руководителю ТЦК или вышестоящему органу военного управления;

обратитесь к юристу для анализа ситуации и подготовки документов.

"Контроль со стороны ТЦК значительно усиливается, и любые перемещения без согласования могут иметь серьезные последствия", — предостерегает Франчук.

Как сообщалось, в мире, где люди часто меняют место пребывания, временная регистрация является важным юридическим шагом для законного проживания не по адресу постоянной регистрации. В Украине эта процедура, несмотря на ее значимость для многих, остается не до конца понятной. Однако, это не просто формальность, а необходимый инструмент для обеспечения прав граждан.

Отметим также, отсутствие прописки в Украине в 2025 году серьезно ограничивает доступ к важным государственным и социальным услугам, включая нотариальные и медицинские. Поэтому оформление регистрации места жительства является крайне важным.