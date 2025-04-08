Реєстрація місця проживання у 2025 році: актуальні тарифи та правила

ЦНАП. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

У 2025 році в Україні продовжує діяти спрощена процедура реєстрації місця проживання, яку можна здійснити як офлайн, так і онлайн — через ЦНАП або застосунок "Дія". Проте, попри доступність сервісів, ключовим питанням для багатьох громадян залишається не лише порядок реєстрації, а й сума адміністративного збору, яка напряму впливає на терміни та спосіб подання заявки.

Як зазначено на порталі Дія, законодавство визначає місце проживання як адресу, за якою людина перебуває більше ніж пів року. Якщо ваше фактичне місце перебування не перевищує 6 місяців, реєструватися там немає обов’язку.

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Однак без офіційної реєстрації доступ до багатьох послуг — медичних, соціальних, освітніх — буде ускладнений. Крім того, за цією адресою надходитимуть важливі державні повідомлення.

Вартість реєстрації місця проживання у 2025 році

Розмір адміністративного збору у 2025 році залежить від термінів, в які подано заяву. Якщо звернутись протягом 30 днів з моменту зняття з попереднього місця проживання — сума збору становить 45 грн 42 коп. Якщо термін у 30 днів перевищено — доведеться сплатити 75 грн 70 коп.

Для окремих операцій, наприклад подання заяви в ЦНАП за місцем нового проживання без попереднього зняття з реєстрації, встановлено символічну оплату — 13 грн 60 коп. Цю суму слід сплатити в будь-якому банку до подання заяви.

Як зареєструватися: покрокова інструкція

Офлайн-реєстрація

Оплата збору: залежно від ситуації — 13,60 грн, 45,42 грн або 75,70 грн.

Пакет документів:

паспорт (або свідоцтво про народження для дітей до 14 років);

квитанція про сплату адмінзбору;

документи, що підтверджують право проживати у приміщенні (договір оренди, право власності, рішення суду тощо);

військовий квиток або приписне (для осіб на обліку).

Подання заявки: зверніться до ЦНАП або органу реєстрації за новим місцем проживання.

Зняття з попереднього місця реєстрації тепер здійснюється автоматично.

Онлайн-реєстрація через Дію: що треба знати

Цифрові інструменти дозволяють зареєструватися без черг і поїздок до установ. У 2025 році подача заявки через застосунок Дія стала ще зручнішою:

авторизуйтеся в застосунку;

оберіть розділ "Зміна місця проживання";

вкажіть, чию реєстрацію змінюєте — свою або дитини;

оберіть нову адресу та введіть контактні дані;

сплатіть адмінзбір у застосунку;

очікуйте на сповіщення про результат.

Онлайн-заява розглядається:

автоматично — протягом 10–15 хв;

реєстратором — до 1 робочого дня.

Зазначимо, під час воєнного стану строки можуть подовжуватись. Крім того, у разі відсутності документів на право проживання реєстрація здійснюється лише за письмовою згодою власника. Якщо житло має кількох співвласників — згода має бути колективною.

Особливості реєстрації для дітей та підлітків

Діти до 14 років реєструються за свідоцтвом про народження.

Підлітки з 14 років можуть змінити реєстрацію через Дію (за наявності ID-картки або закордонного паспорта).

Якщо дитина проживатиме з одним із батьків — достатньо згоди цього з батьків.

Зазначимо, навіть під час війни в Україні діє непорушне правило щодо захисту житла найбільш незахищених громадян. Хоча суд може дозволити виселення, певні категорії людей юридично неможливо позбавити даху над головою. Ці знання важливі як для тих, хто обстоює свої права, так і для власників, які планують звільнити житло.

Також ми повідомляли, що кількість зареєстрованих у квартирі людей прямо впливає на розмір комунальних платежів та деякі юридичні аспекти. Хоча прописка не дає права власності, вона є важливим фактором при розрахунку комунальних послуг, визначенні можливості отримання державної допомоги та може мати значення у спадкових справах.