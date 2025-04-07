Чи впливає прописка на право спадкування в Україні у 2025 році

Чоловік підписує документ. Фото: Freepik

В Україні й досі побутує переконання: якщо хтось прописаний у будинку чи квартирі, то він автоматично має право претендувати на частку цього майна. Насправді ж усе набагато складніше й залежить від низки юридичних нюансів. Один із них може як урятувати майно, так і назавжди позбавити спадку.

Як пояснює адвокатка Марія Левченко, реєстрація місця проживання (так звана прописка) не створює жодного майнового права. Іншими словами, бути прописаним у квартирі — це ще не означає мати на неї юридичну частку. Це лише право користування й проживання, яке не перетворюється автоматично на спадкове чи майнове.

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Тобто якщо ви вписали когось у свій будинок — навіть родича — це не гарантує йому жодного права на частку у власності після вашої смерті. Усі права можуть виникнути тільки в межах закону або після оформлення відповідних документів: дарування, купівлі-продажу, судового рішення чи оформлення спадщини.

Коли прописка все ж таки важлива

Утім, є один виняток, коли реєстрація справді може стати вирішальним чинником. Йдеться про ситуації, коли спадкоємець не встиг вчасно подати заяву про прийняття спадщини — а саме протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця.

"Сама реєстрація, або як у народі говорять — прописка, впливає виключно в тому випадку, якщо ви пропустили 6 місяців із дати смерті спадкодавця і не встигли подати вчасно заяву", — пояснює адвокатка.

Тому, якщо ви були зареєстровані в будинку чи квартирі померлого, навіть після пропущеного строку є шанс через суд визнати фактичне прийняття спадщини. Адже проживання на одній території з покійним може бути доказом участі в утриманні майна, сплати комунальних послуг тощо.

Якщо заповіту немає

У разі відсутності заповіту майно розподіляється згідно з чергами спадкування. До першої черги належать подружжя, діти та батьки померлого. Але навіть у такому разі слід вчасно звернутися до нотаріуса. Якщо цього не зробити протягом 6 місяців, — спадщина може перейти до інших осіб або держави.

"Наприклад, батьки померли, не склавши заповіт. Якщо діти приписані у їхньому будинку, то їм автоматично переходить спадок. Але якщо вони окремо зареєстровані, то мають обов'язково до 6 місяців звернутися до нотаріуса, щоб отримати свою частку", — додає Левченко.

Як повідомлялось, зіткнувшись з оформленням спадщини в Україні, важливо враховувати юридичні тонкощі. Спадкоємці можуть отримати не лише майно, а й борги померлого, а певні активи взагалі не підлягають успадкуванню. Через це перед прийняттям спадщини необхідно ретельно вивчити всі її аспекти.

Зазначимо також, в умовах дорогої нерухомості інформація про офіційно зареєстрованих у квартирі є важливою, а не просто цікавою. Ці відомості можуть знадобитися при купівлі, оренді житла, оформленні соціальних виплат або вирішенні юридичних питань. Тому з'ясування цього питання стає необхідністю у різних життєвих ситуаціях.