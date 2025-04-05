Як дізнатися, хто прописаний у квартирі в Україні у 2025

Жінка та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

У сучасному світі, де кожен квадратний метр має свою ціну, знання про те, хто офіційно зареєстрований у квартирі, стає не просто цікавістю, а необхідністю. Це питання може виникнути в різних ситуаціях: від купівлі нерухомості до оренди житла, від отримання соціальних пільг до вирішення юридичних питань.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, як легально дізнатися, хто прописаний у квартирі, і в яких випадках це критично важливо.

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Офіційні способи перевірки прописаних у квартирі

Запит через "Дію"

Найшвидший варіант — перевірити прописку онлайн через державний портал "Дія":

зареєструйтесь на порталі (через BankID або електронний підпис);

знайдіть послугу "Виписка з Реєстру місць проживання";

вкажіть адресу квартири та подайте запит;

отримайте дані про кількість зареєстрованих осіб.

Портал "Дія" дозволяє отримати інформацію про кількість прописаних осіб, але повну інформацію отримає лише власник житла.

ЖЕК або ОСББ

Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК) або Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) ведуть облік мешканців.

Як подати запит:

звернутися особисто або через представника;

мати документи, що підтверджують право власності;

написати заяву на отримання інформації.

Але ЖЕК або ОСББ можуть відмовити у видачі даних, посилаючись на захист персональних даних, наголошують експерти АН "Метраж".

Запит до ЦНАП або ДМС

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Державний міграційний сервіс (ДМС) можуть надати довідку про прописку, але потрібен паспорт. Якщо ви не власник — доведеться доводити законність запиту (наприклад, через нотаріуса).

Податкова інспекція

Податкова має базу зареєстрованих за адресою осіб, пише портал "Перевірка". Потрібно звернутися особисто та надати документи, що підтверджують право на запит. Після цього отримати довідку, яка може буде платною.

Через суд або правоохоронців

Якщо є підстави вважати, що прописка фіктивна, можна:

звернутися до поліції (якщо є підозра у шахрайстві);

подати до суду (наприклад, у спорах про спадщину).

Але це крайній варіант, оскільки процес займе час.

Нотаріус

Нотаріус може зробити офіційний запит до держреєстрів, але йому потрібно буде надати правовстановлюючі документи. До того ж послуги фахівця платні.

Коли знання про прописку — головний інструмент

Інформація про зареєстрованих осіб у житлі може стати критично важливою в різних ситуаціях.

Купівля нерухомості

Перевірка прописки допомагає уникнути "сюрпризів" у вигляді несподіваних мешканців, боргів за комунальні послуги та забезпечити вашу впевненість у тому, що ви — єдиний господар.

Оренда житла

Це дозволяє контролювати, хто живе у вашій квартирі, запобігти появі "непроханих гостей", контролювати комунальні платежі та гарантувати безпеку вашого майна.

Отримання соціальних пільг

Кількість прописаних впливає на нарахування комунальних послуг, розмір субсидій та пільг, а також на участь у деяких державних програмах.

Юридичні питання

Інформація про прописку є важливою при поділі майна, у спадкових справах та судових розглядах.

Зазначимо, спільне проживання з небажаною особою може призвести до постійних конфліктів та фінансових проблем. Хоча законодавство спростило процедуру зняття з реєстрації таких мешканців, вони часто відмовляються добровільно виїжджати. У таких випадках єдиним виходом залишається звернення до суду для примусового виселення.

Також ми повідомляли, що продаж квартири, де зареєстровані діти, можливий, але вимагає дотримання юридичних норм для захисту їх прав. Необхідно отримати відповідні дозволи та виконати певні процедури, інакше угода не відбудеться. Закон суворо регулює такі операції, щоб гарантувати інтереси дітей.