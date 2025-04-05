Как узнать, кто прописан в квартире в Украине в 2025 году

Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

В современном мире, где каждый квадратный метр имеет свою цену, знание о том, кто официально зарегистрирован в квартире, становится не просто любопытством, а необходимостью. Этот вопрос может возникнуть в разных ситуациях: от покупки недвижимости до аренды жилья, от получения социальных льгот до решения юридических вопросов.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как легально узнать, кто прописан в квартире, и в каких случаях это критически важно.

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Официальные способы проверки прописанных в квартире

Запрос через "Дію"

Самый быстрый вариант — проверить прописку онлайн через государственный портал "Дія":

зарегистрируйтесь на портале (через BankID или электронную подпись);

найдите услугу "Выписка из Реестра мест проживания";

укажите адрес квартиры и подайте запрос;

получите данные о количестве зарегистрированных лиц.

Портал "Дія" позволяет получить информацию о количестве прописанных лиц, но полную информацию получит только владелец жилья.

ЖЭК или ОСМД

Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) ведут учет жильцов.

Как подать запрос:

обратиться лично или через представителя;

иметь документы, подтверждающие право собственности;

написать заявление на получение информации.

Но ЖЭК или ОСМД могут отказать в выдаче данных, ссылаясь на защиту персональных данных, отмечают эксперты АН "Метраж".

Запрос в ЦНАП или ГМС

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Государственный миграционный сервис (ГМС) могут предоставить справку о прописке, но нужен паспорт. Если вы не собственник — придется доказывать законность запроса (например, через нотариуса).

Налоговая инспекция

Налоговая имеет базу зарегистрированных по адресу лиц, пишет портал "Проверка". Нужно обратиться лично и предоставить документы, подтверждающие право на запрос. После этого получить справку, которая может будет платной.

Через суд или правоохранителей

Если есть основания полагать, что прописка фиктивная, можно:

обратиться в полицию (если есть подозрение в мошенничестве);

подать в суд (например, в спорах о наследстве).

Но это крайний вариант, поскольку процесс займет время.

Нотариус

Нотариус может сделать официальный запрос в госреестры, но ему нужно будет предоставить правоустанавливающие документы. Кроме того, услуги специалиста платные.

Когда знание о прописке — главный инструмент

Информация о зарегистрированных лицах в жилье может стать критически важной в разных ситуациях.

Покупка недвижимости

Проверка прописки помогает избежать "сюрпризов" в виде неожиданных жильцов, долгов за коммунальные услуги и обеспечить вашу уверенность в том, что вы — единственный хозяин.

Аренда жилья

Это позволяет контролировать, кто живет в вашей квартире, предотвратить появление "незваных гостей", контролировать коммунальные платежи и обеспечить безопасность вашего имущества.

Получение социальных льгот

Количество прописанных влияет на начисление коммунальных услуг, размер субсидий и льгот, а также на участие в некоторых государственных программах.

Юридические вопросы

Информация о прописке важна при разделе имущества, в наследственных делах и судебных разбирательствах.

Отметим, совместное проживание с нежелательным лицом может привести к постоянным конфликтам и финансовым проблемам. Хотя законодательство упростило процедуру снятия с регистрации таких жителей, они часто отказываются добровольно выезжать. В таких случаях единственным выходом остается обращение в суд для принудительного выселения.

Также мы сообщали, что продажа квартиры, где зарегистрированы дети, возможна, но требует соблюдения юридических норм для защиты их прав. Необходимо получить соответствующие разрешения и выполнить определенные процедуры, иначе сделка не состоится. Закон строго регулирует такие операции, чтобы гарантировать интересы детей.