Как узнать, кто прописан в квартире в Украине в 2025 году

Прописка с сюрпризом — как проверить, кто зарегистрирован в жилье
В современном мире, где каждый квадратный метр имеет свою цену, знание о том, кто официально зарегистрирован в квартире, становится не просто любопытством, а необходимостью. Этот вопрос может возникнуть в разных ситуациях: от покупки недвижимости до аренды жилья, от получения социальных льгот до решения юридических вопросов.
Редакция Новини.LIVE разбиралась, как легально узнать, кто прописан в квартире, и в каких случаях это критически важно.
Официальные способы проверки прописанных в квартире
Запрос через "Дію"
Самый быстрый вариант — проверить прописку онлайн через государственный портал "Дія":
- зарегистрируйтесь на портале (через BankID или электронную подпись);
- найдите услугу "Выписка из Реестра мест проживания";
- укажите адрес квартиры и подайте запрос;
- получите данные о количестве зарегистрированных лиц.
Портал "Дія" позволяет получить информацию о количестве прописанных лиц, но полную информацию получит только владелец жилья.
ЖЭК или ОСМД
Жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК) или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) ведут учет жильцов.
Как подать запрос:
- обратиться лично или через представителя;
- иметь документы, подтверждающие право собственности;
- написать заявление на получение информации.
Но ЖЭК или ОСМД могут отказать в выдаче данных, ссылаясь на защиту персональных данных, отмечают эксперты АН "Метраж".
Запрос в ЦНАП или ГМС
Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Государственный миграционный сервис (ГМС) могут предоставить справку о прописке, но нужен паспорт. Если вы не собственник — придется доказывать законность запроса (например, через нотариуса).
Налоговая инспекция
Налоговая имеет базу зарегистрированных по адресу лиц, пишет портал "Проверка". Нужно обратиться лично и предоставить документы, подтверждающие право на запрос. После этого получить справку, которая может будет платной.
Через суд или правоохранителей
Если есть основания полагать, что прописка фиктивная, можно:
- обратиться в полицию (если есть подозрение в мошенничестве);
- подать в суд (например, в спорах о наследстве).
Но это крайний вариант, поскольку процесс займет время.
Нотариус
Нотариус может сделать официальный запрос в госреестры, но ему нужно будет предоставить правоустанавливающие документы. Кроме того, услуги специалиста платные.
Когда знание о прописке — главный инструмент
Информация о зарегистрированных лицах в жилье может стать критически важной в разных ситуациях.
Покупка недвижимости
Проверка прописки помогает избежать "сюрпризов" в виде неожиданных жильцов, долгов за коммунальные услуги и обеспечить вашу уверенность в том, что вы — единственный хозяин.
Аренда жилья
Это позволяет контролировать, кто живет в вашей квартире, предотвратить появление "незваных гостей", контролировать коммунальные платежи и обеспечить безопасность вашего имущества.
Получение социальных льгот
Количество прописанных влияет на начисление коммунальных услуг, размер субсидий и льгот, а также на участие в некоторых государственных программах.
Юридические вопросы
Информация о прописке важна при разделе имущества, в наследственных делах и судебных разбирательствах.
Отметим, совместное проживание с нежелательным лицом может привести к постоянным конфликтам и финансовым проблемам. Хотя законодательство упростило процедуру снятия с регистрации таких жителей, они часто отказываются добровольно выезжать. В таких случаях единственным выходом остается обращение в суд для принудительного выселения.
Также мы сообщали, что продажа квартиры, где зарегистрированы дети, возможна, но требует соблюдения юридических норм для защиты их прав. Необходимо получить соответствующие разрешения и выполнить определенные процедуры, иначе сделка не состоится. Закон строго регулирует такие операции, чтобы гарантировать интересы детей.
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