Влияет ли прописка на право наследования в Украине в 2025 году

Мужчина подписывает документ. Фото: Freepik

В Украине до сих пор бытует убеждение: если кто-то прописан в доме или квартире, то он автоматически имеет право претендовать на долю этого имущества. На самом деле все гораздо сложнее и зависит от ряда юридических нюансов. Один из них может как спасти имущество, так и навсегда лишить наследства.

Как объясняет адвокат Мария Левченко, регистрация места жительства (так называемая прописка) не создает никакого имущественного права. Иными словами, быть прописанным в квартире — это еще не значит иметь на нее юридическую долю. Это лишь право пользования и проживания, которое не превращается автоматически в наследственное или имущественное.

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То есть если вы вписали кого-то в свой дом — даже родственника — это не гарантирует ему никакого права на долю в собственности после вашей смерти. Все права могут возникнуть только в рамках закона или после оформления соответствующих документов: дарения, купли-продажи, судебного решения или оформления наследства.

Когда прописка все же важна

Впрочем, есть одно исключение, когда регистрация действительно может стать решающим фактором. Речь идет о ситуации, когда наследник не успел вовремя подать заявление о принятии наследства — а именно в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя.

"Сама регистрация, или как в народе говорят — прописка, влияет исключительно в том случае, если вы пропустили 6 месяцев с даты смерти наследодателя и не успели подать вовремя заявление", — объясняет адвокат.

Поэтому, если вы были зарегистрированы в доме или квартире умершего, даже после пропущенного срока есть шанс через суд признать фактическое принятие наследства. Ведь проживание на одной территории с покойным может быть доказательством участия в содержании имущества, уплаты коммунальных услуг и тому подобное.

Если завещания нет

В случае отсутствия завещания имущество распределяется согласно очередям наследования. К первой очереди относятся супруги, дети и родители умершего. Но даже в таком случае следует вовремя обратиться к нотариусу. Если этого не сделать в течение 6 месяцев, — наследство может перейти к другим лицам или государству.

"Например, родители умерли, не составив завещание. Если дети приписаны в их доме, то им автоматически переходит наследство. Но если они отдельно зарегистрированы, то должны обязательно до 6 месяцев обратиться к нотариусу, чтобы получить свою долю", — добавляет Левченко.

Как сообщалось, столкнувшись с оформлением наследства в Украине, важно учитывать юридические тонкости. Наследники могут получить не только имущество, но и долги умершего, а определенные активы вообще не подлежат наследованию. Поэтому, перед принятием наследства необходимо тщательно изучить все его аспекты.

Отметим также, в условиях дорогой недвижимости информация об официально зарегистрированных в квартире является важной, а не просто интересной. Эти сведения могут понадобиться при покупке, аренде жилья, оформлении социальных выплат или решении юридических вопросов. Поэтому выяснение этого вопроса становится необходимостью в различных жизненных ситуациях.