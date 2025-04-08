Регистрация места жительства в 2025 году: актуальные тарифы и правила

ЦНАП. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

В 2025 году в Украине продолжает действовать упрощенная процедура регистрации места жительства, которую можно осуществить как офлайн, так и онлайн — через ЦНАП или приложение Дія. Однако, несмотря на доступность сервисов, ключевым вопросом для многих граждан остается не только порядок регистрации, но и сумма административного сбора, которая напрямую влияет на сроки и способ подачи заявки.

Как указано на портале Дія, законодательство определяет место жительства как адрес, по которому человек находится более полугода. Если ваше фактическое место пребывания не превышает 6 месяцев, регистрироваться там нет обязанности.

Реклама

Читайте также:

Однако без официальной регистрации доступ ко многим услугам — медицинским, социальным, образовательным — будет затруднен. Кроме того, по этому адресу будут поступать важные государственные сообщения.

Стоимость регистрации места жительства в 2025 году

Размер административного сбора в 2025 году зависит от сроков, в которые подано заявление. Если обратиться в течение 30 дней с момента снятия с предыдущего места жительства — сумма сбора составляет 45 грн 42 коп. Если срок в 30 дней превышен — придется заплатить 75 грн 70 коп.

Для отдельных операций, например подачи заявления в ЦНАП по месту нового проживания без предварительного снятия с регистрации, установлена символическая оплата — 13 грн 60 коп. Эту сумму следует оплатить в любом банке до подачи заявления.

Как зарегистрироваться: пошаговая инструкция

Офлайн-регистрация

Оплата сбора: в зависимости от ситуации — 13,60 грн, 45,42 грн или 75,70 грн.

Пакет документов:

паспорт (или свидетельство о рождении для детей до 14 лет);

квитанция об уплате админсбора;

документы, подтверждающие право проживать в помещении (договор аренды, право собственности, решение суда и т.д.);

военный билет или приписное (для лиц на учете).

Подача заявки: обратитесь в ЦНАП или орган регистрации по новому месту жительства.

Снятие с предыдущего места регистрации теперь осуществляется автоматически.

Онлайн-регистрация через Дію: что нужно знать

Цифровые инструменты позволяют зарегистрироваться без очередей и поездок в учреждения. В 2025 году подача заявки через приложение Дія стала еще удобнее:

авторизуйтесь в приложении;

выберите раздел "Изменение места жительства";

укажите, чью регистрацию меняете — свою или ребенка;

выберите новый адрес и введите контактные данные;

оплатите админсбор в приложении;

ожидайте уведомления о результате.

Онлайн-заявление рассматривается:

автоматически — в течение 10-15 мин;

регистратором — до 1 рабочего дня.

Отметим, во время военного положения сроки могут продлеваться. Кроме того, в случае отсутствия документов на право проживания регистрация осуществляется только с письменного согласия владельца. Если жилье имеет нескольких совладельцев — согласие должно быть коллективным.

Особенности регистрации для детей и подростков

Дети до 14 лет регистрируются по свидетельству о рождении.

Подростки с 14 лет могут изменить регистрацию через Дію (при наличии ID-карты или загранпаспорта).

Если ребенок будет проживать с одним из родителей — достаточно согласия этого родителя.

Отметим, даже во время войны в Украине действует незыблемое правило по защите жилья наиболее незащищенных граждан. Хотя суд может разрешить выселение, определенные категории людей юридически невозможно лишить крыши над головой. Эти знания важны как для тех, кто отстаивает свои права, так и для владельцев, которые планируют освободить жилье.

Также мы сообщали, что количество зарегистрированных в квартире людей прямо влияет на размер коммунальных платежей и некоторые юридические аспекты. Хотя прописка не дает права собственности, она является важным фактором при расчете коммунальных услуг, определении возможности получения государственной помощи и может иметь значение в наследственных делах.