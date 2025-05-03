Смена прописки в 2025 году — как указать новый адрес владельцу ID-карты

Мужчина держит ID-карты. Фото: dmsu.gov.ua

В 2025 году процедура смены места жительства в паспорте в форме ID-карты остается простой, хотя и требует внимательности к деталям. Важно понимать: изменение прописки — это не просто формальность, а ключевой элемент вашей юридической видимости в государственных сервисах. И теперь все упирается в правильную смену данных именно на чипе.

Как отмечают в Государственной миграционной службе, ID-карта — это не только документ, удостоверяющий личность, но и носитель важной информации, в частности о зарегистрированном месте жительства. Эта информация записана на бесконтактном электронном чипе, который содержит данные, дублирующие визуальную часть карты, а также переменные сведения, такие как адрес.

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Обновление прописки необходимо для:

официального подтверждения места жительства для банков, работодателей или государственных учреждений;

получения административных услуг, социальных выплат или медицинского обслуживания;

избежания штрафов за несоответствие данных в документах.

В ГМС подчеркивают, что человек может иметь только одно зарегистрированное или задекларированное место жительства — это правило действует по всей Украине.

Пошаговая инструкция: как изменить место жительства в ID-карте

Получите справку о регистрации места жительства

Для смены прописки вам нужен документ, подтверждающий новое место жительства. Это может быть выписка из реестра территориальной общины, выданная органом регистрации, Центром предоставления административных услуг (ЦНАП) или сельским головой. Или электронная выписка через портал или приложение "Дія". Электронная и бумажная выписки имеют одинаковую юридическую силу.

Если вы снимаетесь с предыдущего места регистрации, получите справку о снятии с регистрации.

Подготовьте необходимые документы

Для внесения изменений в чип ID-карты вам понадобятся:

ID-карта;

справка о регистрации места жительства или снятие с предыдущей прописки;

PIN1/PUK1 и PIN2/PUK2 коды, которые выдаются при оформлении ID-карты.

Обратитесь в ГМС

Изменить информацию на чипе ID-карты можно в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от вашего места жительства. Вам нужно будет лично подать документы, предоставить ID-карту и справку и указать PIN/PUK-коды для доступа к чипу.

Процедура внесения изменений бесплатная, а обмен ID-карты не требуется, если она не повреждена.

Получите подтверждение

После внесения изменений в чип вы получите обновленные данные, которые можно проверить через специальные считывающие устройства в ГМС, ЦПАУ или через "Дію". Убедитесь, что новый адрес корректно отображается.

Цифровые возможности: роль "Дії" в смене прописки

В 2025 году портал и приложение "Дія" значительно упрощают процесс. Вы можете:

подать заявление на смену места жительства онлайн (при наличии цифровой подписи);

получить электронную выписку из реестра территориальной общины;

проверить статус обновления данных.

Для завершения процедуры все равно нужно посетить ГМС, чтобы внести изменения на чип ID-карты. Однако "Дія" экономит время на получении справок и подаче заявлений.

Как сообщалось, в мае 2025 года регистрация места жительства остается важным вопросом для многих украинцев. Отсутствие прописки может стать источником беспокойства, поскольку законодательство Украины предусматривает определенные штрафы за несоблюдение этого требования.

Также мы рассказывали, что когда передвижение становится привычным явлением, временная регистрация места жительства становится особенно важной. Это ключевой правовой инструмент, позволяющий гражданам легально находиться вдали от их постоянного места регистрации. Хотя в Украине этот механизм еще не до конца понятен, он является чрезвычайно важным для многих.